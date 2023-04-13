新生代演員黃丞邦、陳玹宇攜手主演VIDOL七周年推出的VBL系列耽美影集，繼青澀校園愛情《免疫屏蔽》拍攝完畢後，今（12日）第二部走都會療癒風格的《保留席位》開鏡。黃丞邦飾演麵店老闆，只要開店陳玹宇總會準時現身麵店一角，悶頭打字，是傻氣呆萌小說家。

黃丞邦為了麵店老闆角色特別留鬍子，和陳玹宇也提早培養默契，展開約會，兩人從IG開始聊天，接著一起去美術館、吃飯，建立起默契，兩人有共同興趣，所以很聊得來。

黃丞邦（左）、陳玹宇湊對演CP。（三立提供）

這次拍戲有時讓陳玹宇很尷尬，因為他耳朵不會說謊，有時黃丞邦摸他耳朵，或是親近一點，他就會耳朵紅害羞到不行。而現在許多年輕人在愛情上比較無性別之分，陳玹宇也認為年輕人的風氣比較沒有角色設定，有時很自然就發生在生活中，不需要設定，他自己就是喜歡或欣賞就鼓起勇氣追求，「人生就一次！相處兩人快樂開心最重要，不用在意別人眼光，因為感情是兩人的事。」

陳玹宇說自己神經大條，對方喜不喜歡自己最後都是朋友告訴他才知道，就跟劇中角色很像，有時還會問：「是真的嗎？」黃丞邦則笑說自己敏感度算高，但說也奇怪，不管異性或同性朋友都不大敢對他放電，「因為我給外界有種距離感，因為個性慢熟，要聊天過才會放得開。」也曾有同志很禮貌的跟他說：「你很好看！」接丟直球都很大方，黃丞邦也只有笑笑。

《保留席位》今舉行開鏡儀式。（三立提供）

談到被撩，陳玹宇感覺自己至今還沒大心動過，但對方如果是帥哥表白喜歡他，他還是相當冷靜，「因為我感情上很理性，但私下會覺得很驕傲而偷笑，被人喜歡是很幸福的事。」而黃丞邦則沒心動過，但如果對方不說清楚在沒丟直球說明前，他一定會把對方當哥們相處。

《保留席位》傻氣呆萌小說作家劉歷(陳玹宇飾演)，某次在麵店受到感情傷害後，身為老闆的黃丞邦決定出擊帶陳玹宇約會體驗，是一份用烹調抓住胃，用耐力擄獲心，是面冷心熱的老闆「細火慢燉」獵捕小白兔的過程。