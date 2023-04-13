民進黨台中第六選區立委初選下周將進行民調，參選人何昆霖13日到進化路、自由路口向選民請託。(何昆霖團隊提供)

民進黨台中第六選區立委初選下周將進行民調，正國會江肇國13日走訪社區關懷據點，關心銀髮族照顧問題。(江肇國團隊提供)

民進黨台中第六選區立委初選競爭激烈，3名選將把握時間衝刺，卻傳出可能代表國民黨參選立委的市議員羅廷瑋表態支持前議員何敏誠之子何昆霖，引發爭議。新系黃守達抨擊羅蹭聲量蹭到民進黨初選，把民主當笑話；何昆霖則感謝羅相挺、強調定「不負眾望」；正國會江肇國13日除持續站街頭爭取支持，也積極走訪關懷據點、關心銀髮族。

民進黨台中第六選區（中、西、東、南區）初選3雄相爭，參選人分別為新系、正國會及地方勢力「何家班」，黨內民調預計下周開跑，為拉抬聲勢，黃守達13日邀來同屬太陽花世代的台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍及高雄市議員黃捷等人相挺，爭取建國市場攤商及民眾支持。

黃守達表示，太陽花世代有經驗、有專業，願為台灣挺身而出，自己爭取立委提名是盼擁有選民的支持與託付，讓堅持的價值落實到每個角落。針對藍營羅廷瑋在民進黨初選摻一腳的行徑，黃守達抨擊，羅的行為連一般國民黨員都看不下去，破壞第六選區的政治文化，將建議黨中央將民調改為對比式，並將羅列為對手，依此選出最強的人選。

何昆霖13日早上到進化路、自由路口向選民請託，接著到十甲旺市場拜票，針對羅廷瑋表態力挺，他表示，羅去年九合一選舉在東南區拿下第一高票，這次力挺同樣出身東南區的自己，顯示他肯定自己有協助地方爭取建設的能力，很感謝囉，也決定會「不負期望」。何昆霖同時提醒羅廷瑋不要辜負選民託付，應繼續扮演好議員角色。

江肇國13日則把握時間持續拜票，並走訪多個關懷據點，參與據點共餐活動，他表示，全台老年人口在去年已逼近400萬大關，而關懷據點截至2021年底僅有4531處，等於每處據點要負擔超過838名長者，負擔沉重；而台中市截至去年底僅有460多處據點，每處據點負擔長者數約934位，期盼中央能提升長照相關經費或制定相關政策，提升社區關懷據點的質量，滿足銀髮族需求。