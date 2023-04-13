巴西總統魯拉昨日抵達中國訪問，今日第一站選擇造訪新開發銀行總部。他致辭時反問，「為什麼所有國家都要用美元來結算呢？」，倡議「去美元化」的意味明顯。

綜合陸媒報導，魯拉13日在上海訪問期間，造訪新開發銀行總部。魯拉在致辭講話中表示，在他此前出任巴西總統（2003年至2010年）時，非常榮幸多次參加二十國集團（G20）等組織的峰會，也和俄羅斯、印度、中國以及南非開了很多次閉門會議。

魯拉接著表示，「那時我們就想成立一個自己的開發銀行。我每到晚上都會想一個問題，為什麼所有國家都要用美元來結算呢？為什麼不能是人民幣或其他貨幣成為國際結算貨幣呢？」他說，「為什麼（金磚各國）不能用自己的貨幣來結算呢？對此，我們有耐心，而中國人知道什麼是耐心。」

魯拉還反問，「為什麼金磚銀行不能用自己成員國的貨幣來提供貸款？我知道大家都習慣了使用美元，但21世紀我們可以做做不同的事。」

13日下午，魯拉來到華為上海研究所參觀。華為上海研究所成立於1996年，2010年入駐金橋基地。該所重點關注無線通信的研究和產品開發，主要從事無線網路、旗艦智慧手機、智慧汽車、數位能源等產品和解決方案的研發。據了解，目前華為在巴西開展業務已有25年。