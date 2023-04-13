香港故宮文化博物館近日和奢華珠寶、鐘錶品牌卡地亞一同舉辦特展，而大方出借收藏的林青霞、劉嘉玲與企業家何超瓊，12日也出席品牌晚宴，新科奧斯卡影后楊紫瓊也是座上賓，4人罕見世紀同框，成為全場最美畫面。

楊紫瓊在社群曬出與「永遠的東方不敗」林青霞、不老女神劉嘉玲、已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊的合照，只見楊紫瓊穿上黑色洋裝出席，大器優雅，而林青霞則是身穿黑色羽毛洋裝搭配紅色大圓帽、紅色高跟鞋，展現復古摩登巨星風範。

而劉嘉玲則穿黑色亮片垂墜式洋裝，搭配水鑽手拿包，霸氣亮眼，何超瓊則選穿白色格紋套裝，高貴典雅，「4大女王」罕見同框散發各自不同魅力，自信十足模樣讓網友都驚呼不已。

林青霞68歲狀態依舊超級好。（圖／取自林青霞微博）

「真歲月不敗美人了」、「天花板級別的世紀同框」、「美的各有特色」、「四位美女狀態都好好」、「哇，風華絕代」、「每一位氣質都很好」、「這是什麼神仙組合」。

這次展覽除了展出卡地亞多年藝術珍品及各地皇室人員外的珍藏，林青霞、劉嘉玲及何超瓊也出借自己的私人珍藏，機會相當難得，14日正式開幕。