民進黨立委楊曜12日針對就業安定基金3000萬元補助高市府合作活動，與勞動部長許銘春唇槍舌戰，許銘春更在質詢台撂話「我不幹了可以吧」，隨後便走下質詢台拭淚，楊曜今日再發長文回擊，質疑就安基金補助先射箭再畫靶，難道不容檢討？而許銘春在質詢中離席，甚至喊話辭官，「我的質詢是否成為許部長的一場舞台秀？」

楊曜指出，昨日質詢主要是針對就業安定基金使用的合法性與分配的合理性問題，也在過程中表明對災難表達追思與緬懷，及絕對捍衛女性勞動者工作權益兩項立場，然而，許銘春回答得卻是高雄市政府活動內容，究竟是刻意迴避問題，還是另有盤算？

楊曜表示，勞動部就業安全基金補助活動經費要點，需有法定程序及分配的合理性，去年11月23日就業安定基金管理會2022年第2次臨時會議，就安基金委員提出「臨時動議」，建議與高雄市政府合辦女性勞動價值活動，管理會就立刻議決同意補助高雄市辦理，不過，就安基金在當時並沒有該項目的補助作業要點。

楊曜表示，根據今年3月10日就業安定基金管理會第105次會議記錄明白呈現勞動部於同意高雄市活動後，才在去年12月26日新增補助作業要點，要求全國各縣市需在一個月內提出推展女性勞動計畫，逾期不受理，這樣先射箭再畫靶的作業要點符合法制嗎？

他接著說，再來檢視計畫該項總經費為4000萬的補助分配，上述的會議記錄業寫明高雄市活動「早已獲得」勞動部同意，「好險來得及」提案的新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣還在審查中，全國有5個直轄市、11個縣市來不及提案；總共六個縣市政府提案，高雄獨得3000萬，剩下的1000萬施捨給全國其他縣市，試問勞動部這樣的經費分配合理嗎？要讓其他的地方政府情何以堪？

他直言，對於公共政策探討，監督政府施政，這是多數人對於民意代表的期待，身為民意代表，對於納稅人的錢，政府怎麼用，如何用，補助是否合乎法制，本於職責，自己必須為民眾盡到把關政府的責任。