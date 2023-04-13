台中警方日前偵破「三方詐騙」案，賴、謝2嫌在社群網站扮演「假賣家」貼文「科○數位3C」的頭銜，散布代組電腦、賣3C二手零件等訊息，有網友見低於市價3C用品，以為遇佛心賣家可撿便宜，匯款到「代付帳號」交易卻未收到商品報警，警方逮捕賴、謝2嫌送辦，檢方依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌起訴在案。

警方調查，賴、謝2嫌在網路以高品質、低於市場價、免運、送1年保固等話術，吸引被害人加LINE好友來進行交易，待被害人匯款後，卻不出貨，警方近來接獲民眾報案指稱，在某購物網站購買哀鳳手機14，因低於市價約8折，匯款到賣方「代付帳號」後，卻遲遲收不到手機因此報警。

警方指出，勿提供帳號給不熟識之人匯款或協助提款。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方發現賴嫌同時尋找提供轉帳代匯服務的賣家交易，作為詐騙手法中的「代付帳號」，在詐騙過程以騙來的證件假冒「佑佑」男子，與被害買家或賣家交談並傳送該人的身分證件等，來取信被害買家、賣家，而被害人向警方報案並提供聊天紀錄。

警方發現，賴、謝2嫌在詐騙時以騙來的證件假冒「佑佑」男子，與被害買家交談過程傳送該人的身分證件等，來取信被害買家。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方調查，賴、謝2嫌將被害賣家提供之匯款帳號，轉給被害買家匯款，經被害賣家扣除轉帳費用，再將剩餘款項轉匯到賴嫌指定帳戶，賴嫌將錢領走卻未出貨，且封鎖被害買家及賣家，直到被害買家久未收到商品而報警，導致被害賣家帳號遭警示，無端遭受損失，成了「詐欺幫助犯」即是「三方詐騙」手法。

刑大指出，網購市場蓬勃，不少民眾除使用蝦皮、露天、Y拍、PChome等購物網站下單交易商品，也有人使用臉書、Dcard狄卡、IG等社群網站瀏覽貼文，警籲，勿輕信高薪工作廣告及提供個資、證件、金融機構帳號、存摺等，勿提供帳號給不熟識之人匯款或協助提款；遇疑似詐騙，撥打165專線諮詢。