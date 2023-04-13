不是每段感情都能好聚好散，但有些人只要分手後，就會立刻放下過去的負面情緒，不再對前任抱有敵意。命理網站「星座巫師」分享，天秤座、金牛座和射手座堪稱「模範前任」，分手後絕不會說舊愛壞話，希望為兩人的感情留下最後的體面。

▎天秤座

天秤座不但相愛時很深情，分手了也會很體面，畢竟曾經深愛過對方，他也十分相信自己的眼光，因此不會對這段感情感到後悔，就算對方傷害了自己，也不會讓內心留下仇恨與報復，維持自己的修養與高傲，不但不會私底下詆毀前任，也不會再去打擾對方。

▎金牛座

金牛座對前任沒有任何的報復心，一方面是因為他溫柔且心軟的個性，不願出口傷人，另一方面則是不想要詆毀曾經深愛過的人，所以分手以後，他不會在私底下說前任的壞話，就算真的是他愛錯人、被傷害，他頂多只是不再和對方聯絡，不想再有過多的瓜葛。

▎射手座

射手座大度且豁達，能用友好的態度來對待前任，但不代表他對這段感情還抱有希望，只是不願在分手後再去傷害對方，想要維護這段感情最後的體面，因此就算和別人聊到舊愛，他也只會認可並肯定對方的優點，而不去提缺點，絕不會說對方的壞話。