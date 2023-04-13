台北市長蔣萬安13日首度赴議會進行施政報告，民進黨台北市議員陳怡君指出，區公所赫然成為「蔣公所」輔選工具，LINE公務群組竟私相授受提供行程給立委及立委候選人，為特定政黨、特定人士服務。民政局回覆，各里活動訊息屬公開資訊性質，LINE群組僅為多元管道之一，便於民意代表為地方發聲，未獨厚特定對象。

陳怡君說明，台北市各行政區區公所群組在沒有法源依據下，為便宜行事，組織LINE群組通知各議員辦公室各里行程，以利議員知悉各里長辦公室活動，也是在選舉過程中重要的行程。

陳怡君踢爆，但區公所卻行政不中立，私相授受加入各立委及立委候選人辦公室，提供立委及候選人活動資訊，區公所根本就是名目張膽為立委及候選人輔選。

陳怡君質疑，區公所會議紀錄顯示，區公所的工作報告中，有一項就是列管「里辦公室、里民活動場所不得張貼竟選廣告」。民政局不準里辦張貼競選廣告，卻可以提供立委及候選人行程資訊，難道不是雙標？

陳怡君更進一步指出，《公務人員行政中立法》第4條中清楚提及，「公務人員應依法公正執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇。」第5條第2項則是「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法介入黨派紛爭。」

陳怡君喊話，市政團隊才剛上台就定位、連政績都還沒個影子，公務機關就化身成為「蔣萬安黨部」介入選舉事務，彷如重現黨國時代，蔣萬安應該回歸市政治理，讓台北市民看見實績才是正道。且蔣萬安應行政中立，區公所不該淪為「蔣公所」隻手遮天成為輔選機器。

民政局回應，有關各里活動訊息，每月都會正式行文提供區內民意代表，亦公告於區公所官方網站，屬於公開資訊性質。將里鄰活動資訊提供予議員或立委，除廣邀參與，更能讓民意代表了解里鄰現況及里民需求，為地方發聲，爭取福利，LINE群組僅為多元管道之一，通知均為現任議員、立委，未獨厚特定對象。