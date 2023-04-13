外資現貨賣超87億元，期貨淨多單微增至10,502口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股雖然出現電弱金強態勢，但在目前波動率仍處於低檔下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。