外資現貨賣超87億元，期貨淨多單微增至10,502口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股雖然出現電弱金強態勢，但在目前波動率仍處於低檔下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
受美股費半指數下跌拖累，13日台股由台積電領跌拉回修正，盤中一路呈現震盪走跌，終場台股跌破10日均線位置，成交金額放大至2,534億元。目前台幣依舊橫盤震盪，短線在多空持續拉鋸下，台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
外資現貨賣超87億元，期貨淨多單微增至10,502口。自營商選擇權淨部位，目前仍略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股雖然出現電弱金強態勢，但在目前波動率仍處於低檔下，短線台股的拉回，仍可以選擇權方式樂觀操作。
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