俗話說「千金難買好鄰居」，一名男網友表示，他和住對門的鄰居交情不差，某天搭電梯遇到鄰居太太，對方突然提醒：「你老婆每天都在你出去幾分鐘就出去了」，認為他的老婆舉止詭異，而男網友當下不敢說出背後原因，全都是為了滿足老婆的「儀式感」，真相曝光後，有網友不禁笑說：「到底有多想看人家夫妻吵架啦」。

原PO在臉書《匿名3公社》發文表示，他每天早上都會載老婆去上班，習慣獨自一人先到地下室開車，再停到距離社區約100公尺沒畫紅線的空地等老婆上車，兩人出門的時間僅相隔約2、3分鐘，老婆認為這樣才有「出門上班」的儀式感。

某天，原PO在電梯裡遇到住在對面的鄰居夫妻，兩家平時交情就不差，鄰居太太突然爆料：「你老婆每天都在你出去幾分鐘就出去了」讓原PO一聽瞬間愣住，只能鎮定回應「好…好…我知道了」，同時也忍不住心想「有個關心你的鄰居真好！」

貼文曝光後，網友紛紛留言，「你要順著她的話說：我老婆是不是在前面轉角處上了一台車？」、「到底有多想看人家夫妻吵架啦XD」、「這種就是唯恐天下不亂」、「鄰里監視器代表」、「好鄰居守望相助」、「這種專門注意別人家去那、什麼時候返家的調查局好討厭」。