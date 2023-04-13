金曲創作才女孫盛希日前出席緋聞男友KIRE（凱爾）演唱會性感熱舞，甜蜜互動讓粉絲直喊「請原地在一起」，13日出席時尚品牌Polo Ralph Lauren女裝概念店開幕活動時表示，在韓國許多情侶會將品牌的Polo衫當作情侶裝，「我很多朋友度蜜月會穿，把它當情侶裝、有小孩後也會一起穿變成親子裝，讓我有點嚮往。」而她也透露自己的衣櫃內也收藏不少品牌的Polo衫，被問道是否正在等待有緣人，她則略為嬌羞地表示「Maybe」。

孫盛希出席Polo Ralph Lauren女裝概念店開幕活動，身穿莓果色禮服讓她想起兩年前的加州旅行，莓果色露肩洋裝3萬5880 元、Polo ID 雕花迷你肩背包2萬3880元。（Polo Ralph Lauren提供）

此次孫盛希以一襲莓果色的露肩洋裝現身，裙擺的斜邊魚尾裙設計拉長腿部線條，公主蓬蓬袖則讓整體增添甜美氛圍，手上拿的Polo ID 系列雕花「可頌包」則是今年夏天推出的季節款新色，「今天的風格其實跟我私服差很多，一開始有點擔心能不能駕馭。」但試裝過後發現很適合自己;本季品牌以「Modern California」為題推出夏季新品，除有熱情的莓果紅色、藍色系單品外，也有別春夏印象的黑白色系，休閒不失正式、復古摩登的模樣不論旅遊、出席正式場合都合適，也讓她想起兩年前的加州旅行，當地的悠閒步調、陽光以及當地人們不吝於展現身體線條的穿搭方式，讓她印象深刻，「上次穿的比較（保守），但下次去的話感覺可以再更放得開一點。」

孫盛希出席Polo Ralph Lauren女裝概念店開幕活動。（Polo Ralph Lauren提供）

Polo Ralph Lauren於微風信義二樓開設女裝概念店，首度引進品牌較高階的長禮服、俐落正裝，同時也有許多獨家販售款式。（Polo Ralph Lauren提供）

Polo Ralph Lauren於台北微風信義店打造女裝概念店，店內除有2023春夏系列服飾、配件外，還首度引進品牌較高單價的禮服、洋裝、正裝等，提供女性消費者正式著裝的需求，於店內獨家販售的別緻禮服單品，十分適合都會女性晚裝需求不過於隆重卻精緻優雅;另外，品牌今年除在台北開設女裝概念店外，還進軍台南設立台灣首間雷夫羅倫之家，完整呈現Ralph Lauren頂級紫標男女裝系列 Purple Label、Collection、Polo Ralph Lauren女裝系列及Ralph Lauren Home家居系列。

微風信義店獨家販售 一字領洋裝 ，1萬6680元。（Polo Ralph Lauren提供）