2022年12月成立的永慶不動產台中向上模範加盟店，店東方治勝與張祥儀均來自信義房屋，且都擁有12年以上店長管理經驗，團隊成員也都是過去在信義房屋戰績赫赫的超級業務，開幕第4個月就創造單月近1,500萬元的業績，拿下永慶不動產台中區業績第1名；加盟4.5個月，累積業績已突破2,800萬元，驚艷同業！

厭倦調動求穩定 轉戰永慶不動產 打造永續合作團隊

方治勝畢業於朝陽科技大學營建工程系，在校時擔任系學會會長，舉辦過許多校內、外的活動，磨練出良好的溝通能力與膽量；也因為個性隨和、熱愛交友、喜歡挑戰新的事物，退伍後的第一份工作就選擇成為房仲經紀人，加入有保障底薪的信義房屋。

在信義房屋任職17年，方治勝擔任店長時間超過12年，歷練過5間分店，年度績效幾乎都是區域前三名，除了是分店業績冠軍的常勝軍，幾乎拿過信義房屋台中區所有業績類的獎項，也多次獲得最高榮譽的「年度服務品質獎」。此外，方治勝還培育出多位新秀、全國新人王、成交王、年度業績TOP1和店主管；他亦曾是公司內部的高級講師，年度授課時數達到全國前三，同時擔任許多專案的負責人，備受重用。

雖然方治勝工作表現優異、前途似錦，但前東家頻繁調動的文化，讓方治勝吃不消，「過去每2-3年就會被調店一次，與好不容易建立起工作默契的夥伴說再見，到後期甚至有種無力感。」他想打造一支可以永續經營、合作共好的團隊，並挑戰更寬廣的舞台。

創業前，他仔細評估市場上所有的加盟房仲品牌後，發現永慶房產集團的科技工具、人員招募力、客戶指名度和成交市占率都是第一，再加上永慶加盟總部有明確且嚴格的制度、資源豐富，最終與其它3位夥伴選擇永慶不動產，作為事業再出發的基石。

永慶不動產台中向上模範加盟店團隊不論專業度或業務力都很強大，在短時間內創造亮眼績效。(圖片來源：永慶房產集團)

自台北大學法學碩士畢業的張祥儀，退伍後到資策會擔任法律研究員，某次陪同友人看房時，發現自己每月4萬多元的收入，要不吃不喝62年才買得起大安區3,000萬元的房子！2週後他離職了，他決定用自身法律、政策判讀等專業，挑戰高收入的房仲業，除了快速累積財富，也能提早了解買房相關知識。

張祥儀在信義房屋的第一年就完成30件房地產交易，是當年全台第8名，任職1年3個月後他當上店長，超群的領導力，帶領過17家分店、橫跨海峽兩岸3個城市，包括新北三重、上海市、與台中。擔任店長14年期間，拿過公司各類獎項也培育出多位店長、新秀與 2 位全台新人王。

決定離開前東家的關鍵原因，張祥儀坦言，擔任店長的不到幾年，就已對這職務駕輕就熟，也讓他看到了職涯發展的盡頭，待越久就越萌生跳脫舒適圈、到外頭創業闖蕩的想法。

永慶不動產台中向上模範加盟店團隊成員實力堅強，15名來自信義房屋的成員當中，有5位曾擔任過店長，當中的3位曾帶店獲得區域年度業績第一名；有2位夥伴曾拿下區域年度個人業績第一名和成交件數第一名，還有2位曾獲「金仲獎」，擁有不動產經紀人執照的則有3位。「不論是業務力還是專業度，永慶不動產台中向上模範加盟店絕對能夠滿足客戶在買賣不動產的所有需求，請放心委託我們。」方治勝驕傲地說。

加入永慶不動產後，團隊夥伴的收入平均成長3-5倍！方治勝與張祥儀計畫今年第4季將開出第2間加盟店，未來5年每年開出一間新店，讓團隊的人才都能有發展的空間。(圖片來源：永慶房產集團)

有效率的系統+公平聯賣制度+多元化產品 邁向成功之道

為何能吸引這麼多優秀夥伴加入？方治勝指出，從直營體系到永慶不動產加盟店，每天不會再有那麼多制式會議，上下班出勤也不會強硬管理，讓經紀人能夠專注於客戶服務上；加上永慶房產集團提供的科技工具〈i智慧系統〉，涵蓋永慶加盟四品牌所有案源，只要客戶提出明確需求，系統上10多萬筆資料中定能找到多個合適的物件；〈行動智能經紀人APP〉讓經紀人只要手機在手，不論何時、何地，都能最快速為客戶提供房產服務，加快成交速度。

永慶房產集團的「聯賣制度」，也讓張祥儀相當有感！他分享，在前東家時主要經營分店商圈內的住家類型產品，沒有分店的縣市就無法滿足客戶需求；但在永慶不動產，只要客戶委託，不論哪個縣市都能承接，加上可以跟全台永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產友店一起聯賣，服務範圍與成交機率大增，實際上，聯賣就已貢獻了張祥儀團隊4成案件的成交。更重要的是，夥伴可以經營的產品類型更多元，像近期夥伴就陸續接到老客戶大坪數土地、廠房、高總價商旅和整棟套房的委託，且幫客戶圓滿成交，算是轉換品牌後意外的收穫!

創業永慶不動產不到5個月時間，夥伴們的月收入和過去相比，平均成長3至5倍，差距最多的夥伴已經超過10倍。今年方治勝與張祥儀要帶領同仁挑戰「年度業績突破1億元」的高難度目標，並計畫在第4季開出第2間加盟店；在未來5年內，要以每年開出一間新店的速度，讓團隊的人才都能有發展的空間，逐步實現自己的夢想！