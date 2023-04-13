在家庭生活中，不少老婆會制定一些家規來規範老公，只為了能讓這個家能夠越來越好，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯女、處女女、雙魚女、天蠍女、牡羊女她們會訂製一些家規，其中摩羯女會帶著家人一起遵守家規，如老公試圖說服改變，將會開啟說教模式，直到對方服從為止。

▍摩羯女

摩羯女對事情的態度總是循規蹈矩，有自己一套生存法則，婚後更是帶著家人一起遵守家規的責任。如果對方生活知識淺薄，千萬不要試圖說服她們改變，否則她們會每天說教，直到對方服從為止。

▍處女女

處女女有潔癖，不僅事情怎麼做都有一定的步驟，東西怎麼擺設，更是有一定的擺法，她們家規雖然訂得多又很全面，不過會酌情處理違反家規的老公。處女女在家的地位一般都不低，在家規方面，老公即使有疑慮，也只敢嘀咕在心裡。

▍雙魚女

雙魚女雖然很苛刻，但是卻也很黏老公，她們的家規多是因為愛老公、愛這個家，都是為了大家好，而且通常會先柔性勸導，如勸導不成才會來硬的。因為她們付出、犧牲多，當水汪汪的眼神帶點委屈看著老公時，會讓老公覺得不能辜負她們。

▍天蠍女

天蠍女單身時比較懶散，一旦結婚後就變得積極且有責任感，並且秉持著讓家庭越來越好的心思，這時會定下一堆規矩，而且堅持執行，當另一半娶了原本就控制欲強的天蠍女，就只好乖乖地聽老婆的話。

▍牡羊女

牡羊女性格直來直往、甚至態度有些傲慢，而在婚後顧家的企圖心將變得強烈。當她們看到誰的招數有用，便會心領神會的建立起有自己特色的家規，並且看心情執行！