陳建斌（右）對陳曉演技讚不絕口。（愛奇藝國際站提供）

故事由1997年和2010兩個年代交叉敘事，串起相隔13年的連環殺人案。（愛奇藝國際站提供）

實力派演員《甄環傳》皇上陳建斌和《夢華錄》陳曉主演愛奇藝國際站熱播懸疑推理刑偵劇《塵封十三載》，2人首次搭檔刑警師徒檔，陳建斌與陳曉現實中兩人相差了17歲，交流上完全沒有代溝，陳建斌先是讚「他有好演員的美德」兩人可以很直接針對劇本跟拍攝溝通「曉哥特別好，(我們)好像已經認識了很久似的，可以直接進入狀態」話裡話外對陳曉讚不絕口。

故事由1997年和2010年時空交叉敘事，陳曉飾演的陸知行，1997年前是個看到屍體就吐的菜鳥員警，為了查案被魏崢嶸命令喬裝成女生，穿上橘色大衣、假髮後卻魏崢嶸嫌棄，該橋段一出網友也笑「四大爺看了都皺眉」「雖然陳曉穿女裝很搞笑，但陳建斌的表情更好笑」被也是陳曉自己繼《那年花開月正圓》《雲巔之上》後為戲劇再穿女裝。

陳建斌在不同年代的造型風格迥異，1997年陳建斌飾演的魏崢嶸是陸行知(陳曉 飾)的師父，個性火爆，辦案能力強，皮夾克立領是他的標配，13年後他卻從雷厲風行的刑警成了清閒民警，還成了「家庭煮夫」下班要幫家裡買菜煮飯，穿著拖鞋短褲白背心，手裡還拿著可愛的兒童水壺喝水，反差萌十足。

為了呈現1997年和2010年不同之處，劇組花了很多心血還原年代感，全劇在重慶的影視城搭景拍攝，案發現場的廢墟、警察局等場景十分真實，可以看出美術道具的用心。

《塵封十三載》故事描述1997年在南都市發生詭異連環殺人懸案，時隔13年後，隱匿的兇手再現蹤跡，陳建斌、陳曉師徒兩人再度聯手破案。故事由1997年和2010兩個年代交叉敘事，串起相隔13年的連環殺人案，節奏明快，常以為兇手呼之欲出，案情卻馬上反轉，雙線敘事成就了雙重懸念，播出後備受矚目，討論度超高，大家都在猜兇手到是誰。