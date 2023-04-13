戴著呼吸器要如何旅遊？有鑑於長期呼吸器依賴患者出一趟門需不斷電設備、呼吸器等維生器材隨行，不少弱勢患者臥床後世界只剩一間斗室，為幫病友圓夢，也讓照顧者可以出外喘口氣，台灣保健安長照關懷協會動員42名護理志工，備齊相關醫療器材，舉辦「為愛呼吸病友會」將帶31名病友及家屬踏青去。

台灣保健安長照關懷協會指出，全台有超過1萬1千名因呼吸衰竭需長期使用呼吸器的患者，他們在狀況穩定後透過租或買呼吸器回歸居家照顧。（台灣保健安長照關懷協會提供／馮惠宜台中傳真）

台灣保健安長照關懷協會理事長莊聰益指出，全台有超過1萬1千名因呼吸衰竭需長期使用呼吸器的患者，他們在狀況穩定後透過租或買呼吸器回歸居家照顧，許多家庭也因病而貧，該協會介入關懷，給予弱勢個案營養、衛耗材補助、儀器設備借用等服務，並舉辦戶外病友會，讓家屬及病患可以彼此鼓勵，目前照顧全台約2000個病友家庭。

台灣保健安長照關懷協會舉辦為愛呼吸病友會，動員志工、備齊相關醫療器材，要帶31名病友及家屬踏青去。（馮惠宜攝）

該協會15日將舉辦為「愛呼吸病友會」，帶領中彰投地區31位病友到草屯九九峰動物樂園半日遊，為讓活動圓滿，並兼顧可能發生的狀況，全團有42名護理師、職能師隨行，且不但患者行頭繁重，協會更準備了不斷電設備及呼吸器、氧氣製造機備用機等大堆頭儀器隨行。

對於終於可以看見戶外藍天，病友們興奮不已，台灣保健安長照關懷協會理事張鎧馪指出，此行病友從1歲到94歲都有，多數是生病臥床後首次出遊，其中一名罹患漸凍症（ALS）67歲患者，過去是建築師，熱愛戶外運動，也曾腳踏車環島，但氣切後使用呼吸器就無法出門。

為了此行家人為他準備呼吸器、蓄電式抽痰機、氧氣製造機、氧氣鋼瓶、呼吸器相關耗材、特製輪椅，協會更為他預約無障礙計程車全程接送，患者興奮表示，終於可以走出社區中庭。

面對疫情解封全球出現報復性旅遊潮，張鎧馪也希望藉由活動喚起民眾對長期呼吸器依賴病友及家庭的關懷，共同送暖，別讓這群天花板鬥士感到孤單。