今嘉義縣長翁章梁親自到李厚寬的果園了解營運模式。（呂妍庭攝）

今嘉義縣長翁章梁親自到李厚寬的果園了解營運模式。（呂妍庭攝）

李厚寬草莓園使用感測、監控設備皆由李厚寬自己公司研發且享有專利的商品。（呂妍庭攝）

原本從事溫室環控供應商的李厚寬，3年多前因疫情回到台灣，搖身一變從供應商變農夫，在嘉義縣中埔鄉承租土地種植有機草莓，並在自家草莓園導入專利設備，以1公斤650元供貨給特定通路商，為吸引更多農業門外漢一起加入，李厚寬規畫循7-11模式開放加盟，今嘉義縣長翁章梁親自到他的果園了解營運模式，認為開放農業加盟是新的農業模式和經營型態，可以嘗試推動。

71年次的李厚寬過去在荷蘭從事科技業，是智慧農業經銷商，返台後成立公司，開發精準農業技術解決方案平台，當他選擇在溫室種植面積數一數二的嘉縣推廣智慧設備時，發現台灣農業長期存一定困境，於是選擇在嘉縣落腳從農，與中埔鄉幸福有機草莓農場合作，去年導入感應設備後，成功種出比過往多3倍面積的有機草莓，同時成功打開有機通路市場，現他打算與有種植經驗的地主李健銘試圖翻轉台灣農業印象。

李厚寬說看到台灣農業3大困境，一是台灣休耕土地不斷上升，二是政府補助讓農民積習難改，三才是最大問題，就是少有年輕人要回鄉從農，強調解決問題的根本是「思維」，舉台灣筆電科技在世界賣得很好，但最強的AI科技卻不是我們，指科技或許可以改變效率，能讓測量數據趨於準確，但思維卻不能完全以工具轉變。

李厚寬說，過去在荷蘭賣感應器，客戶使用成效都不錯，到台灣賣卻常被客戶抱怨，他開始思考國外投資成本與規模難以複製引進台灣，於是提出核心主張，要把農場當成超商經營，導入科技、加盟、訓練等，「改變心態就能改變生意模式」。

李厚寬說自己從國外回到台灣，又從設備供應商變農民，深耕嘉義，打溫室精準農業，希望這樣的身分可以感動更多人，陪他們一起把嘉義地區推動成台灣智慧農業中心的形象，進一步走向國際，指他希望比照7-11擴展模式，自喻他蓋了第一個農場，靠有機草莓賺到利潤，接下來就希望在不同地區開發更多加盟草莓園，讓年輕人一起參與經營、管理。

李厚寬透露加盟初步作法是只要有3分地，他就會輔導科技化種植溫室草莓，再由他負責銷售，加盟者可享90％盈收，希望能吸引農業門外漢一起加入。

至於如何吸引年輕人回家從農？李厚寬說，一是告訴他們農業可以賺錢、而且比以前多很多，二是溝通不全憑經驗，而是以可傳承的科學化角度切入，第三則是告訴他們農業也可以出國比賽，接軌國際，未來希望可以讓國際認識嘉義農產生態，強調一旦塑造起環境，年輕人加入後可以發揮的舞台就變大，市場機會也更寬廣。

翁章梁說，智慧科技能免除沒經驗年輕人對從農的恐懼，以往在田間工作時間很長，透過科技遠端操控便可彈性規畫工作樣態，指李厚寬這套思維模式能讓年輕人不畏懼農業，加盟種草莓更是加盟李對農業的思考和思維，在新的經營型態中透過量產分享利潤，對年輕人來說，可去除掉很多技術障礙和畏懼。