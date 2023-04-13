今13日下午17時許新北市五股區成泰路一段98巷，發生一起死亡車禍，現場是1輛聯結車與機車車禍，機車男騎士年約30多歲明顯死亡未送醫，現場2線道影響1線道，員警已到場交管，事故原因有待警方調查釐清。

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