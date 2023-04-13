新北五股驚傳死亡車禍 機車與聯結車擦撞騎士慘死 17:452023/04/13 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股區成泰路一段98巷，發生一起死亡車禍。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今13日下午17時許新北市五股區成泰路一段98巷，發生一起死亡車禍，現場是1輛聯結車與機車車禍，機車男騎士年約30多歲明顯死亡未送醫，現場2線道影響1線道，員警已到場交管，事故原因有待警方調查釐清。 便當大盜現身新莊 她晚餐掛機車一個move被偷了 新竹化學槽車撞電杆翻覆 毒氣外洩急封閉道路警戒 陽明山4死車禍負責人8旬父出庭罪推女兒 已賠3000萬望得諒解 #機車 #聯結車 #現場 #線道 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道1 岡山段砂石車撞聯結車 車頭撞爛一度回堵6公里 12:242023/04/12 社會 搶開車遭壓制後竄逃 他神反轉這動作大家傻眼 11:272023/04/12 社會 機車擦撞砂石車 騎士捲入車底拖行50公尺當場慘死 18:532023/04/13 社會 亞太創新高峰會首度移師六都外舉辦 可見宜蘭重要性 17:082023/04/13 生活 長春化工槽車新豐翻覆 現場清除恢復通車 19:492023/04/12 社會 轎車失控鬼切！360度翻滾衝入墓園 網搖頭：夜總會還沒營業 16:412023/04/12 社會 真GTA？騎士排解夫妻糾紛 竟「公親變事主」機車遭搶走 22:482023/04/12 社會 愛犬被喇叭聲驚嚇跳車竄逃 女騎士靠「這招」神助攻尋回 19:562023/04/12 社會 前傑尼斯練習生爆被創辦人性侵多次 記者會曝「作案現場」畫面 20:072023/04/12 娛樂 路過要小心！ 台11線鹽寮段海提破損擴大 花蓮工務段緊急補強 16:212023/04/12 生活 超商店員「現場開爐熱炒」 網傻眼求加薪：送小孩去打工 21:172023/04/12 生活 與死神擦肩！聯結車暗夜衝入花蓮港鐵道 幸無列車逃過一劫 10:192023/04/11 社會 驚悚片！貨車載「金屬管」沒綁好 轉彎散落女騎士險爆頭 18:092023/04/12 社會 扯！前手球國手裝盲詐領500餘萬保險金 檢方提再審遭駁回 10:582023/04/12 社會 拖車載挖土機「頭過身沒過」 勾倒紅綠燈、電桿交通大打結 13:362023/04/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。