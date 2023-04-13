納豆（林郁智）去年因腦出血住院開刀，演藝工作全面停擺，在女友依依的細心照料下，他近日偶爾回歸主持中天《同學來了》崗位，但傳出反應不如以往，好友陶晶瑩（陶子）13日出席《BIBO願望合夥人》開播記者會時，聊到納豆的恢復狀況，陶子說，他一直有在進步，當然會落差一點，也很感動依依這麼照顧他。

陶子今天還透露納豆有上她主持的《哈囉!毛小孩》，開玩笑說有叫他演狗，「演很好呀」，表示以一個中過風的人，納豆已經算恢復的非常好了，「主持需要更快的反應，我們上次合作他還是可以，演戲也還是可以。」

她也笑說納豆現在很賊，會裝不知道，某次陶子問他「你還記我是誰嗎」？納豆則雙眼呆滯回不記得，於是她便鬧他說：「我們有談過戀愛，我為你拿過2個小孩。」納豆瞬間愣住，陶子笑稱有和阿Ken討論他們3個人可以演短劇。

陳零九（左起）、任容萱、陶晶瑩、王子在新節目中擔任明星觀察員。（三立提供）

而陶子跟任容萱、王子（邱勝翊）、陳零九3位在《願望合夥人》第一次合作，她大讚他們很紅又很厲害，節目也很多，形容任容萱如同外表般開朗樂觀，王子很帥、很會照顧人，但就是不加她LINE好友，王子趕快解釋「我的LINE真的故障了」，無奈說刪1000多人，還是不能加，後來和陶子透過IG互相關心。

任容萱的姐姐任家萱（Selina）日前公開肚裡懷男寶寶，她透露姐姐狀態蠻好，但睡不大好，所以有時間會帶她出遊踏青。即便看到姐姐懷孕，任容萱仍表示目前對人生下一個階段完全沒想法，「不會因為身邊親人進入這個階段而有任何的改變。」

陳零九日前搭乘保母車時發生「追撞車禍」，他表示初步檢查無大礙，照X光顯示鼻中膈歪曲，會去整形外科諮詢，坦言前女友有關心傷勢，「我們還是有在聯絡。」車禍當下第一時間只想到工作該怎麼辦。

陳零九（左起）、任容萱、陶晶瑩、王子今天出席新節目《BIBO願望合夥人》記者會。（三立提供）

台灣首檔MBTI 實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》由陶晶瑩、陳零九、王子邱勝翊、任容萱擔任明星觀察員，16位KOL嘉賓在節目中闖關競賽，4位觀察員及觀眾可從中分析猜測究竟誰會成為最終冠軍，抱回價值3百萬的BIBO NFT。節目15日起，每周六晚間10點將在三立都會台首播，完全娛樂YouTube頻道則於每周日中午12點上架。