大洲國小校長林機勝公開保存於戶外教學空間，老縣長陳定南破例題字的墨寶。（吳佩蓉攝）

師生與校友開心粉刷火車頭。（吳佩蓉攝）

大洲國小5月13日將舉辦百周年校慶大會。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣大洲國小自1923年成立迄今，適逢百周年紀念，打造與實物1：1大小的「火車頭」，找回過往鐵路經過欣欣向榮的記憶，預計常設於校門口廣場；另於戶外教學空間驚奇發現老縣長陳定南破例題字，但仍秉持行事風格沒有落款的墨寶，校長林機勝說，藉此讓孩子認識這位尊敬、值得效法的永遠傑出校友陳定南。

大洲國小5月13日將舉辦百周年校慶大會，為迎接這個重要時刻，由45屆校友謝漢章擔任的籌備會，與全校師生在一年前著手發想以「火車頭」為吉祥物；駐校藝術老師陳士鉅說明，以鋁合金為車體結構，車體表面用木頭包覆，打造出長5公尺、寬1.7公尺、高2.9公尺，1：1實物大小的火車頭。

今（13日）有祖孫三代於大洲國小畢業的第40屆爺爺張讚標、第74屆畢業的爸爸張耀升及現讀2年級的張尹甄，和陳志鵬、陳鏗鐘、陳國祥、趙歪賢、謝佳真、黃瓊儀等校友共同響應，與二年忠班的師生們為復刻版蒸汽火車頭上透明漆，希望能以亮麗的面貌呈現。

林機勝也於今日公開前法務部長、前宜蘭縣長陳定南題字的墨寶；林說，陳定南清廉的作風深植人心，縣長任內期間不在公共建設題字落款，因當時陳的好友為大洲國小家長會長，在好友多次請託下，陳才寫下「宜縣大洲國民小學」，但還是堅持不落款，他指出，校內最珍貴的就是老縣長碩果僅存的墨寶。