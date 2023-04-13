台61線南下10.2K、新北林口往蘆竹方向，本月11日下午3時40分發生一起車禍事故，一輛皮卡疑似為了超車，與內側的大貨車互不相讓，因而發生擦撞，導致皮卡打滑車頭180度打橫逆向，影片曝光後掀起熱議，2噸重的皮卡硬要挑戰10噸大貨車，越級打怪讓網友們驚呼「真的很有勇氣！」。

從曝光行車紀錄器可以看見，畫面中黃色皮卡行駛在外側車道，疑似為了超車，見車陣中有一空隙欲切入快車道，與內側的大貨車互不相讓，因此發生擦撞，而皮卡車頭也180度打橫逆向，甚至差點撞上中線車道另一輛大貨車，險成夾心餅乾。

影片曝光後在網上掀起熱議，2噸皮卡硬要挑戰10噸重的大貨車，越級打怪讓網友們驚呼「真的很有勇氣！」，更有眼尖網友發現，皮卡車號為「5987」，似乎想表達「我就霸氣」，但也有人嘲諷，感覺更像是「我就北七」！

警方獲報後到場，雙方駕駛及乘客均無受傷，酒測值均為0，詳細事故原因仍待調查釐清。