2023ATTA台中國際旅展，明天起到4月17日將在台中烏日展覽館熱鬧登場，位於苗栗縣得享沐時光莊園渡假酒店，首次推出一泊二食住宿券等的優惠專案，下殺4.9折起，讓國人可嘗鮮搶優惠犒賞自己的辛勞。

享沐時光酒店指出，隨著疫後時代邊境解放，國人出國旅遊人潮爆增，瞄準搶抓國民旅遊商機，針對旅展期間，住宿的部份，雅緻雙人房或雙床房(一泊一食)，1間原價9680元，旅展優惠價只要4988元。

和洋、日式客房(一泊一食)原價1間1萬4080元，旅展優惠價只要6988元。雅緻雙人房／雙床房(一泊二食)，原價每間1萬1858元，旅展優惠價6388元；和洋、日式客房(一泊二食)，原價每間1萬7358元、旅展優惠價9388元。

餐券的部份，雙人套餐券(午餐／晚餐)原價2178元、旅展優惠價1588元；四人套餐券(午餐／晚餐)原價3278元、旅展優惠價2588元；泡湯用餐的部分，獨立湯屋＋餐券湯屋原價2400元＋雙人套餐2178元、旅展優惠價3388元。

行銷公關部郭仲紋經理表示，此次旅展最吸睛的是享沐時光開幕以來首次推出一泊二食住宿券等新的專案販售，強攻國內旅遊市場，只有在旅展才能購買此專案，目前在官網與其他平臺上尚未有此專案的販售，所以喜歡一泊二食專案的民眾，可以在這次旅展期搶首波優惠。

另外，飯店也將參加下21日台中國際旅展，同時也會推出線上旅展，讓無法前往台中的大家在線上即可享有首次下殺4.9折起的旅展期間優惠。