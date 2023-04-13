藍營戰將羅智強有意參選台北市第六選區（大安）立委，近日卻被綠營議員攻擊，指羅在桃園拜票，團隊卻在高雄消費，違反《政治獻金法》。國民黨台北市議員鍾沛君對此痛批，綠議員竟點名她來挑撥離間見縫插針，直酸上個這麼操作的是政治生命已死透的前促轉會副主委張天欽。

針對綠營指控，羅智強10日發文反擊表示，綠營不關心高雄市長陳其邁2020年參加市長補選時，在屏東縣吃了92400元的餐宴，反而關心他的團隊在高雄海產店780元支出；不關心潘孟安選屏東縣長時，在台中膳宿花費48000元，反關心他的團隊在高雄膳宿6000元，真的感動到快要流淚。

鍾沛君身為與羅智強同樣有意角逐大安區立委的同黨初選對手，今(13日)在臉書發文幫羅發聲表示，有高雄市的民進黨市議員抓著羅智強前副秘書長，去年參選桃園市長的政治獻金做文章，說什麼人在桃園行腳，卻報高雄吃喝，又說什麼根本沒有參選，錢卻花完了。直到媒體朋友約訪她，她才知道，該綠營市議員竟然還點名她本人，「更牽拖馬前總統，與金溥聰老師，想要挑撥離間，見縫插針！」

鍾沛君強調，她百分之百支持羅智強前副秘書長到監察院自請調查，也呼籲該綠營市議員，有什麼不法證據，直接拿出來，一槍斃命！她直呼：妳想操弄「影射的殺傷力最強」？別忘了上一個這麼做的人，是前促轉會副主委張天欽，而他的政治生命，已經死透了！