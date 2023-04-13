國勢普查處副處長陳惠欣表示，受全球景氣趨緩影響，製造業加班工時已連續8個月呈現年減，2月年減0.4小時，僱用人數也呈月減3,000人，但月減3,000人部分是年後臨時性工作結束的季節因素，也有部分是景氣降溫使然，全球景氣對我國勞動市場的衝擊情況，會再繼續觀察。
在薪資方面，陳惠欣表示，1～2月經常性薪資仍有2％以上的成長率（2.39％），但在同期消費者物價年增2.74％抵消下，實質經常性薪資持續呈現負成長0.34％，是近十年最大減幅。
主計總處今（13）日公布最新受僱薪資統計指出，由於物價漲幅仍大，抵消了薪資的增幅，今年1～2月實質經常性薪資負成長0.34％，為近十年同期最大減幅。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，受全球景氣趨緩影響，製造業加班工時已連續8個月呈現年減，2月年減0.4小時，僱用人數也呈月減3,000人，但月減3,000人部分是年後臨時性工作結束的季節因素，也有部分是景氣降溫使然，全球景氣對我國勞動市場的衝擊情況，會再繼續觀察。
在薪資方面，陳惠欣表示，1～2月經常性薪資仍有2％以上的成長率（2.39％），但在同期消費者物價年增2.74％抵消下，實質經常性薪資持續呈現負成長0.34％，是近十年最大減幅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。