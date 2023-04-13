國勢普查處副處長陳惠欣表示，受全球景氣趨緩影響，製造業加班工時已連續8個月呈現年減，2月年減0.4小時，僱用人數也呈月減3,000人，但月減3,000人部分是年後臨時性工作結束的季節因素，也有部分是景氣降溫使然，全球景氣對我國勞動市場的衝擊情況，會再繼續觀察。

在薪資方面，陳惠欣表示，1～2月經常性薪資仍有2％以上的成長率（2.39％），但在同期消費者物價年增2.74％抵消下，實質經常性薪資持續呈現負成長0.34％，是近十年最大減幅。