基隆市議會議長童子瑋在議員林旻勳陪同下，赴暖西國小視察學童營養午餐，暖西國小的小朋友們很很開心看到議長到訪。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

因為有家長向市議員林旻勳表達暖西國小的營養午餐分量不足，林旻勳邀請基隆市議會議長童子瑋13日中午一起到學校用餐，並聽取學童的想法。用餐時，暖西國小自治市長賴音錡大方向童問好，並主動介紹學校，讓童子瑋開心表示，這就是現今教育要努力的方向。

13日中午，在暖西國小校長魏川淵帶領下，童子瑋與林旻勳分別前往各年級看學童用餐狀況，最後到六年一班，童子瑋、林旻勳自己拿餐盤打飯菜，坐上學童課桌椅用餐，引起學生一陣騷動，有的學生乾脆拿出書本向童子瑋要簽名。

童子瑋與林旻勳用餐時，暖西國小自治市長賴音錡主動上前向議長童子瑋問好，並主動向童介紹，學校有棒球隊、羽球隊、合唱團表現很優秀，歡迎議長到校參觀，童子瑋大讚說，暖西國小的孩子熱情大方，會表達自己的想法，還會推銷學校特色。

童子瑋說，今天很開心跟議員林旻勳到暖西國小當一日學生，並與小六學生一起用午餐。他指出，聽到學生、老師都說菜量、菜色相當不錯且足夠，自己會持續和林旻勳持續關心與監督，希望市政府在資源有限的狀況下，讓學童有充足的食物，不論如何都要讓學童吃足、吃飽、吃滿，絕不讓學童吃虧。

林旻勳表示，因為先前有民眾表達學校營養午餐飯量不足，菜色不夠多元豐富，所以特別邀請議長一起到學校實際用餐感受，發現全校低中高年級學生菜量都是充足，之後會請校方提供午餐菜單查看，讓學童吃飽又營養是最重要，未來會與各區議員持續關心學童營養午餐。