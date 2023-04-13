當身體免疫失調時，就會出現慢性發炎，不但抵抗力會變低，還可能誘發癌變。藥劑師李翊弘和鄭琳珍提到，若出現睡眠充足但依舊疲倦、常覺得身體痠痛等8症狀，其實都是慢性發炎，呼籲民眾別輕忽，以免引發心臟疾病或癌症等。

藥劑師李翊弘和鄭琳珍在臉書粉專提到，慢性發炎是一種免疫失調的結果，而身體發炎分為急性和慢性，急性是常見的紅腫熱痛，是身體用於保護自己的反應，慢性則是持續性全身發炎狀態，長期下來恐造成身體傷害，而慢性發炎成因包含飲食、生活型態、壓力、睡眠不足等，若不加以處理，可能會導致憂鬱症、心臟疾病、阿茲海默症，甚至引發癌症，或出現各類型過敏。

常見慢性發炎症狀有8種，分別是疲倦、心情沮喪、消化道症狀、皮膚問題、呼吸道症狀、莫名疼痛、經常性感冒及肥胖，其中消化道症狀有喉嚨異物感、胃食道逆流、便秘、拉肚子等；皮膚問題則是蕁麻疹、濕疹或異位性皮膚炎等，莫名疼痛包含頭痛、肩頸痛、四肢關節疼痛或胸、臀部性疼痛；慢性發炎造成的肥胖，會使情緒低落，進而導致飲食不正常，惡性循環。

李翊弘和鄭琳珍指出，平時可透過少吃紅肉、加工食品和糖分改善，另外要多攝取富含抗氧化劑和抗炎的食物，例如蔬果、深色莓果、堅果、魚類等；還要定期運動，建議每週至少進行150分鐘的有氧運動；睡眠充足且固定，成人睡眠時間在7至9小時之間；或進行瑜珈、冥想等減壓活動，最後則是不要抽菸，吸菸會導致氧氣供應不足，進而導致身體發炎。

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