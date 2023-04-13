富邦悍將范國宸12日罕見出現單場2次失誤的狀況，對此首席教練黃泰龍認為，可能是在少了完整春訓的情況所以出現落差，只要給他身體、心理一些磨合時間，相信能夠恢復正常，「不用擔心。」

富邦昨天雖以6比5擊敗味全龍，但全隊單場共出現4次失誤，其中2次就是隊長范國宸所發生，7局上龍隊1出局攻佔滿壘，陳品捷打出靠近一壘邊線滾地球，范國宸上前處理但沒能把球撿起來，讓龍隊跑回追平分，8局他又出現1次接球失誤。

這是范國宸生涯第3次出現單場2次失誤的情況，前次單場2失誤是2020年5月1日，但是是守三壘，而上次守一壘單場2失誤是2017年9月30日。

昨天賽後總教練丘昌榮提到，范國宸失誤狀況或許是受到打擊狀況影響，加上今年擔任隊長任務，「有跟他說當隊長要有一點責任，希望他能盡快調整好，再給他一點時間。」

黃泰龍也認為再給范國宸一些調整時間就能回到正軌，「我的觀察，可能是參加經典賽，讓他少了春訓的技術、體能期，身體、心理都還需要點時間做磨合，昨天的狀況明顯不是技術問題，可能是專注度跑掉，只要給他時間，相信會越來越好。」

范國宸表示，昨天7局的失誤是自己太心急所導致，連帶影響到後面的表現，之後如果有本壘攻防要再沈穩一點，「昨天有點沈浸在自己表現不好的地方，沒有每次play都是新的，打擊及守備都互相有點受到影響。」

好在范國宸很快調適過來，昨晚早早休息，今天也特別提早到球場練打，盼能趕快調整回打擊手感。