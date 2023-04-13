北韓今（13日）早試射彈道飛彈，日本政府一度針對北海道發出避難警報。下午又有消息傳出，俄羅斯太平洋艦隊今也在國境東部的亞洲海域軍演，任務之一是由直升機支援以摧毀一艘位於日本海的假想敵潛艦。俄媒報導，這次演習是例行性質，屬於艦隊戰鬥訓練計畫的一環。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯太平洋艦隊今聲明，這次反潛演習有3艘護衛艦參加，在多架直升機支援之下，護衛艦定位並摧毀一艘設定於日本海的假想敵軍潛艦。

俄國太平洋艦隊說明，護衛艦出海之前，艦上警報作響，官兵執行緊急程序讓戰艦進入備戰狀態、可以隨時執行軍演任務。艦隊也執行了其他防空與反潛防衛科目，軍演的最後階段會是「戰艦的反破壞支援單位實際發射反破壞榴彈」。

俄媒塔斯社報導，參加演習的護衛艦包括「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」號（Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov）、「葛羅姆基」號（Gromky）與「完美」號（Sovershennyy），加入搜尋演習的直升機則是太平洋艦隊Ka-27PL直升機。

這是俄國海軍在不到3星期之內至少第二度在同一海域演習。今年3月下旬，俄羅斯國防部透過Telegram公布，在聯合飛彈攻擊演習之中，俄軍2艘飛彈快艇朝位於日本海的假想敵戰艦發射巡弋飛彈，當時國防部聲稱快艇發射「2枚『蚊子』（Moskit）巡弋飛彈，命中距離100公里處的目標」。

由於日本在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭之中支持烏方，日、俄之間的關係緊張程度最近幾個月以來持續增加。路透社曾報導，不到一個月之前，日本首相岸田文雄才意外現身基輔親表支持之意，岸田到訪烏克蘭當天，俄軍兩架可佩掛核武的戰略轟炸機在日本沿海空域飛行超過7小時，莫斯科聲稱這是「有計畫的飛行」。

岸田去年曾發表措辭強烈的聲明反對俄國入侵烏克蘭。他說，「今日的烏克蘭，可能就是明日的東亞」。今年3月俄烏戰爭屆滿1年前夕，岸田誓言會向烏克蘭提供更多援助：「俄羅斯侵略烏克蘭，不只是歐洲的事，對於整個國際社會的規則也是一大考驗。」

早在俄烏戰爭開始之前，日、俄已因領土爭議糾纏幾十年。日本宣稱，俄國占領的千島群島（日本稱北方四島）爭議溯及第二次世界大戰結束之際，當時前蘇聯部隊從日本奪走了這處群島。