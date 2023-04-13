全體上市公司3月營收3兆29億元，較去（111）年同期衰退5,716億元、減幅15.99％，營收成長公司共353家，衰退公司共625家，較110年同期則衰退1,297億元、減幅4.14％。

另外，累計第一季全體上市公司營收共8.64兆元，較去年同期衰退1.16兆元、減幅11.86％，營收成長公司共347家，衰退公司共631家，較110年同期則衰退450億元、小幅減少0.52％。

證交所分析，全體上市公司3月營收成長較大的三個產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，水泥工業因市場需求增加及售價上漲；年增各31.58％、18.48％、10.5％。

3月營收衰退較大的三個產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌；年減各42％、35.49％、30.83％。

全體上市公司第一季營收成長較大的三個產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增，通信網路業因頻寬升級需求持續增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，汽車工業因車用晶片供應問題緩解；年增各32.77％、11.18％、9.56％。

累計第一季營收衰退較大的三個產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下滑；年減各43.61％、39.67％、32.81％。