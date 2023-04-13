國安基金召開第116次例行委員會議，就本基金安定市場任務動用資金之執行情形及近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。

近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量本基金自111年7月13日起執行安定任務迄今，臺股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費半19.32％，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

國安基金護盤依據日曆日計算，護盤天數275天，今日國安基金會員會例會決議退場。

國安基金第1季顯示，總共統計545億元護盤，顯示第1季國安基金並無加碼護盤，目前帳上未實現79億元加計利息4億元，獲利就有83億多元，國安基金官員表示，退場後賣股會很小心不會影響到市場。