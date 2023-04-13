學甲警分局長劉全福（右二）13日到賴俊宇（右一）的家中貼紅榜。（摘自學甲分局fb／張毓翎台南傳真）

學甲警分局長劉全福（左）稱讚賴俊宇（右）的表現可謂分局之光。（摘自學甲分局fb／張毓翎台南傳真）

台南市學甲警分局偵查隊小隊長賴俊宇，熬了13年，今年1月從偵查佐升主管職小隊長，近日又考取中央警察大學第三類警佐班，經受訓4個月後，可擢升2線1星的偵查員。他半年內連升2級，速度之快讓同事不禁稱奇，學甲警分局長劉全福13日到賴俊宇的家中貼紅榜，稱讚他的表現可謂分局之光。

38歲的賴俊宇，2005年從警專畢業後，被分發到桃園服務，擔任將近5年的制服警察，由於對辦案有興趣，5年後轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，因為老家在台南學甲，所以2014年請調回家鄉服務。

今年中央警察大學第三類招考名額55名，相較過去幾年約30名，此次名額大幅增加，考試採職務積分50％、筆試50％，若順利錄取，對未來升遷有幫助，有鑑於名額大增，賴俊宇去年報考準備，但這次有300多人報考，競爭很激烈。

孰料，去年11月台南學甲發生88槍擊案，讓賴俊宇規畫好的讀書計畫被打亂；他說，前陣子忙得沒日沒夜，好不容易有休息時間，也幾乎拿來補眠，考前原本想說「應該沒望了」，昨天放榜日，朋友來訊告知「上榜了」，讓他喜出望外、不敢置信。

賴俊宇說，這次主要靠職務積分來拉高分數，身為五府千歲虔誠信徒的他，考上後感謝神明的保佑。他提到，像是這次考前一晚朋友家的池府王爺降駕要來分局作客，隔天考試就過關，不過最重要還是得靠平時努力，才有機會更上一層樓。