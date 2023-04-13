土城鹿耳門聖母廟的月老廟除了求姻緣，還有桌椅與投幣咖啡機，兼具約會功能。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

土城鹿耳門聖母廟的因緣牆有4萬多張結婚照，吸引外國人也來求姻緣。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟去年底打造超時尚月老廟空間，5月21日還要與民政局合作舉辦未婚聯誼活動，透過官方審核資格，更具公信力，開放報名1天男生名額即爆量，其中有男醫生、女少校教官都來報名。

台灣少子化是國安危機，台南市民政局為促進更多人結婚生子，4年前首次透過社團在餐廳舉辦男女聯誼活動，因新冠肺炎疫情爆發停辦，今年搭配正統鹿耳門聖母廟打造全新的月老廟，首度與廟方聯手復辦未婚聯誼活動。

正統鹿耳門聖母廟去年底將3樓月老廟分靈到1樓，打造超時尚感的月老廟空間，有漂亮的桌、椅與投幣式咖啡機，提供求姻緣的善男信女喝咖啡約會的場所。

廟方更與台南市民政局合作，打算在5月21日首次舉辦「 戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊 」聯誼活動，透過官方審核報名資格，更具公信力，原本預定60對男女，開放報名僅1天，男生爆量200人報名，女生則約30人，台南市民政局與聖母廟正鼓勵女生踴躍報名。

廟方表示，光看報名的男女職業條件都相當不錯，男生職業包括醫師、科技新貴、餐飲業主廚、攝影師、消防員。女生職業有少校教官、老師、法官助理、瑜珈老師、護理師、營養師等，因為男生報名爆量額滿，第1梯次先挑出60人，正規畫七夕情人節的第2梯次活動提供其餘報名者參加。

台南市民政局表示，聯誼活動設計「一見鍾情」、「情歌擂台」、「二見定情」等小遊戲，有專業的社團人員帶領，藉遊戲讓參與者留下深刻回憶。