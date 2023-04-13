民進黨12日正式提名副總統賴清德參選 2024 總統大選，賴也出席記者會並發表談話。媒體人黃揚明今( 13 日)表示，賴清德的談話毫無新意，又是打老套的「恐中牌」，整場都在「避戰」、逃避選戰，深水區的爭議全部都沒談，不過就是蔡英文2.0。

黃揚明今在「大新聞大爆卦」節目中表示，賴清德想定調 2024 是「民主與專制」，就是要避開「戰爭與和平」的說法。黃揚明也直言，賴清德的談話讓他非常失望，因為完全沒有提到自己「和平保台」的理念，只是將蔡英文「四個堅持」的意涵重新講了一遍，也就表示「民進黨在這一題無解」。

黃揚明指出，民進黨找不到解方，只好再拿出2016年到 2020 年的「恐中牌」，將中國統治定調為「專制」，所以賴清德「民主與專制」事實上就是在走 2016、2020 的路線，將親中和台灣價值分開，完全沒有新意，賴清德跟蔡英文的差別只是在沒有讀稿機而已。

黃揚明也說，賴清德是檯面上唯一被正式提名的總統候選人，現在是他一人獨舞、表達論述的時刻，但賴清德卻是在「避戰」，避開所有敏感的議題、避開選戰的爭議。能源缺乏、缺電、缺水、缺工的結構性問題，公平正義、青年、勞保改革，這些深水區的議題全部都不談。

而賴清德稱「台灣沒有統獨的議題」，黃揚明也反嗆，過去國民黨、民眾黨柯文哲和議員黃瀞瑩全都講過「統獨是假議題」，通通都被綠營側翼出征，又是一個綠能你不能。

至於兩岸議題，黃揚明也指出，賴清德也沒有說明如何跟對岸發展長久的關係，還是在靠美國玩恐怖平衡，跟現在的執政黨沒有區別，「原來賴清德也不過是蔡英文 2.0，這個務實的台獨工作者真的很務實」。