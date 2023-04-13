中國3月份以美元計價的出口年增長達到令人意外的14.8％，遠遠超出外界預估的年減7.1％，這是中國出口自去年10月以來的連續負增長後首次轉正，並且一舉實現2位數高增長，同時也讓今年首季的出口出現8.4%的正增長。

海關總署13日發佈資料顯示，按美元計價，今年3月中國進出口總值5429.9億美元，增長7.4％，月增32％。其中出口增長14.8％，好於預估的下降7.1％；進口年減1.4％，也較預估的下降6.4％較佳。

若合計今年首季進出額，以美元計價第一季出口增長0.5％，進口年減7.1％；以人民幣計價，出口增長8.4％，進口增長0.2％。

中國對外貿易在去年7月時仍相當熱絡，8月起開始明顯轉弱，9月仍保持增長，到10月則進出口意外出現同步下滑，此後外貿頹勢持續蔓延至11、12月，跌幅亦明顯擴大。到2023年初，逢年假開工日大減，進出口仍未恢復，雖有復蘇的契機，但受假期滯後效應影響，外貿遲遲未見反彈。

據今年前3個月的對外貿易數據顯示，東盟繼續為中國第一大交易夥伴，對東盟進出口1.56兆元，增長16.1％，占外貿總值的15.8％；其次則是歐盟、美國、日本和韓國。此外，與「一帶一路」沿線國家進出口年增16.8％，與RCEP其他14個成員國進出口增長7.3％。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，今年首季中國經濟呈現恢復向好態勢，外貿進出口開局平穩、逐月向好。首季整體增長4.8％，較去年第四季提速2.6個百分點，開局平穩向好。