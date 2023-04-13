台北股匯市再度脫鉤，台股開低走低終場收15,804.76點，下跌128.21點，成交量2,534.18億元；三大法人賣超125.88億元，外資及陸資賣超87.92億元。匯市方面，美元指數走疲，出口商拋匯下，新台幣早盤收復30.5元關卡，但午盤後外資賣股並偏向匯出，升幅應聲收斂，終場僅小升0.9分，市場對CPI數據各自解讀、雜訊不少，短線匯市仍看不出明確方向。

根據央行統計，美元指數走跌0.73％，亞幣今齊走升，韓元強升1.17％、日圓升0.62％、新加坡幣升0.45％，人民幣升0.14％，相較而言，新台幣僅小升0.03％，升幅反而落後主要亞幣。

匯銀主管表示，CPI數據低於預期，市場信心提振下，美元指數走弱，出口商賣壓出籠，一早就把新台幣打回30.5元下方，但隨台股跌幅擴大，午盤後外資偏向匯出，下午2點左右匯價回到30.525元左右，但後續出口商持續拋匯賣美元，與外資你丟我撿，而進口商在30.5元下方也有買盤，整體呈現區間盤勢。

匯銀主管表示，3月美國CPI下降，主因能源價格下滑，但後續觀察OPEC減產下，近期能源價格略為走揚，且CPI年增率仍打5％，距離美國聯準會（Fed）設定的2％目標仍很遠，CPI雖低於預期，但市場解讀仍不足讓Fed在5月放緩升息，後續短線要觀望本周五零售銷售數字。

外匯交易員則說，近期各項經濟數據陸續公布，但匯市交投仍未見回溫，主因市場擔心經濟放緩，國際美元仍將有避險需求，因此，市場觀望態度沒有改變，近期成交量很難拉上來。

交易員也說，近期美股衝高後拉回，顯示美股也逐步反映經濟放緩擔憂，台股與美股連動大，股市走跌外資反而會偏向匯出，因此即使美元疲弱不振，外資也沒有大舉回頭，匯市看起來就不上不下。