歐義銳榮資產管理亞洲首席執行官兼首席投資官狄寶生(Sean Debow)指出，在庫存逐漸消化，下半年為科技股復甦時機，因此亞洲科技股後市看俏，其中特別看好台灣、韓國、大陸科技股。

對於美國最近的升息，狄寶生認為，升息需要考量的因素眾多，包含通膨、房價和勞動力市場，雖然各項因素的變化速度已逐漸放緩，但尚未走出困境，近期美國升息一碼，顯示升息循環已接近尾聲，但市場更關注的是何時停止升息甚至降息。

目前評估，繼3月美國升息，預估5月或再升息一碼，就可望是本波升息的尾聲，至於明年第二季才可望開始降息。至於ECB的升息，可能還有一到二次。

至於最近的矽谷銀行、瑞士信貸事件後，後續是否還有可能影響金融市場的潛在因素。狄寶生指出，現在機構法人關注銀行資本結構，並關注各銀行發行的AT1債券是機構法人和監管機構關注的焦點，其中銀行業監管和監管機構做出緊急決策的能力也是投資者關注的焦點。

對於第二季的市場看法，狄寶生強調，目前看起來股票看起來更具吸引力、商品價格有所緩和，全球的升息週期可能已經到頂，也讓亞洲股票具有吸引力，主要是各亞洲央行已完成或接近完成此次升息循環。

整體亞洲市場中，看好大陸重新開放邊境，成為未來幾個月亞洲市場驅動力，短線大陸股票勝過印度和東協股票，並會策略性投資A股和H股。

科技股為主的韓國跟台灣市場則更為看好，主要是亞洲科技股受高庫存、低需求衝擊，獲利預期已下修，預期下半年為科技股復甦時機，目前是低價承接好機會，較看好記憶體、高速運算、電動車等相關產業。其中，韓國股市越來越有吸引力。

在台灣股市上，狄寶生強調，年初至今表現良好，鑑於半導體和硬體的週期觸底，未來有更大的漲升空間，加上台灣可望受惠美國先進晶片禁止輸往大陸禁令，且台灣的半導體、晶片、AI等發展相當成熟，都可望為台灣帶來許多的發展空間，看好台灣在面板、電動車等產業的發展。

對於外資法人來看，台灣是一個相當成熟的股票市場，擁有許多創新、優秀治理並專注於ESG的公司，台灣也擁有更多機會、更多產品，後市相當看好。

此外，狄寶生也相當看好印度股市的長線發展，但因現在估值仍高，會期待明年的企業獲利可見度以及更合適的估值。對於東協股市現在是戰術性配置，短期看好泰國開放，吸引大量大陸遊客到泰國遊玩。