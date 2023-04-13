台南學甲中社宋江陣今年與北門高中合作開課，讓學生實際手握武陣兵器，感受對打練習。（張毓翎攝）

台南學甲中社宋江陣今年與北門高中合作開課，讓學生實際手握武陣兵器，感受對打練習。（張毓翎攝）

強而有力的吶喊聲和整齊劃一的陣勢，台南有百年歷史的學甲中社宋江陣，為學甲地區的名陣，過去僅限陳姓宗親參加，如今面臨少子化及人口外流，招募新血困難，為了讓年輕學子接觸這項文化，因此今年與北門高中合作開課，讓學生實際手握宋江陣兵器，感受對打練習，體驗宋江陣運動的動態美學。

學甲中社宋江陣起於清領末期，屬於綁黃腳巾的武陣，學甲中洲、北門三寮灣、高雄前金、台東卑南等多陣皆為中社師傅所傳。

中社宋江陣每年在學甲上白礁皆會「開館」參與，今年學甲上白醮將於30日登場，中社宋江陣1日舉行「入館」式後，每天晚上7點至9點，成員們集結練陣，預計21日晚上7點前往學甲慈濟宮開館，讓神明檢視平日練習的成果。

宋江陣師傅陳景鐘說，學甲中社宋江陣36人成陣，目前成員總計74人，當中不乏也有國高中生，不過他坦言，練陣辛苦且需花費時間，招募相當困難，希望透過和學校的交流活動，讓年輕學子了解在地民俗文化，或許有一天會想來參加，將這個文化傳承下去。

今年學甲中社宋江陣與北門高中首次合作開設在地培訓體驗課程，連續3天、共計約200位學生實地走訪練陣基地，今天有約60名學生參加，在師傅指導之下，他們手拿宋江陣兵器，動作一致、齊聲吶喊，展現出青年氣勢。

北門高中教務主任郭人豪表示，宋江陣本身就是一種民俗體育與民俗舞蹈的展現，當中隱藏了豐富的庶民文化與道德精神，值得師生一起深入探究與了解。