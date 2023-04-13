與美國海岸警衛隊、日本海上保安廳、大陸中國海警地位相同的海委會海巡署，在最近20年持續增加人員與各種巡防艦，最大噸位已到4000噸級。但是，海巡署卻沒有相應的飛行與航空能力，缺少定翼機、直升機，以及足夠性能的無人機。在沒有飛行器的空中廣域視野，再好的巡防艦在茫茫大海中要找到遇難者都是困難的。本分析文將詳細的論述我們海巡單位「有艦無機」的嚴重性，希望有關單位能解決各種人事與管理的問題，我們的海上作業者也才能安全。

2月8日，東港籍漁船「昇豐128號」赴太平洋海域作業。17日，該漁船在帛琉馬拉卡港西北方414浬處失聯，包括船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）都同時斷訊。20日，國家搜中心接獲漁業署通報，海巡署依流照流稱，第一階段協調美國及菲律賓海岸防衛隊搜救，第二階段則在24日派偉星艦、25日派臺南艦前往搜救。

後方拍攝的臺南艦，可注意到僅有人員出入的小門，沒有直升機門，也就根本不可能收容直升機。(圖/中信造船)

然而，昇豐128號」杳無音訊，一點痕跡都沒有找到，漁船家屬怒控海巡「慢半拍」，而海巡署解釋「船在海上航行，無法向飛機車子一樣快速即時」，表現自己盡了全力。

3月10日，海委會管碧玲主委在臉書發文，表示臺南艦搜索了遠超過「搜救優選規劃系統」所規劃的四個搜索區的範圍後，仍無音信。表面上這起搜救案政府已經盡了全力，但海巡署的那句「無法像飛機那麼快…」，雖然只是隨口的一句話，卻凸顯了海巡沒有正規航空器的缺點。

其實，從扁政府到馬政府，他們都希望海巡艦具備直升機。海巡署新一代巡艦肇始於2007年動工的臺南艦(2000噸級)，此後新一代海巡署巡防艦，或多或少都能帶上直升機，1000噸級艦設計有飛行甲板，2000噸級以上設計有飛行甲板與機庫，這些海巡艦在剛成軍時，也在每一屆的「海安演習」中，由空勤總隊的AS365海豚直升機，表演直升機起落海巡艦的課目，但遺憾又讓人難過的事，這十幾年來，直升機從來就不是海巡艦的固定裝備，而只是出現在演習期間的表演道具。

上述提到臺南艦的直升機起降，這是發生在馬總統任內，當時馬總統詢問，台南艦是否有起降過直升機？海巡署與空勤總隊才因為總統的要求，開始補做直升機起落艦訓練，而在演習完成後，海豚直升機再與海巡艦無關了。

為何如此? 這與管理單位出現過變動有關。原本負責海上巡邏勤務的是保七總隊，而負責空中巡邏勤務的是空中警察隊，這2個單位都屬警察單位，彼此之間算得上兄弟情誼，倒還合作無間。但是在2000年改水上警察隊為海巡署，而空中警察隊併入空勤總隊後，兩個單位的關係就變了。海巡署需要直升機，必須請求空勤總隊幫忙，但空勤總隊不配配合，對於海巡署推動「機艦共勤」的想法長期推諉，導致臺南艦成軍12年了，都不具備「機艦共勤」的能力。甚至，臺南艦雖然有機庫的空間，卻沒有安排機庫門，原本的機庫空間改為獲救者收容空間。

海巡與空勤總隊都有問題，那誰的責任比較大呢?顯然是空勤總隊。他們表現出極為明顯的搪塞與消極態度，什麼事都不願做。原先海巡署設定機艦共勤目標，是以「直升機落艦、直升機落艦加油、直升機滯空加油、直升機駐艦」依序推動，比照美國海岸防衛隊的能力。但是空勤總隊先搬出「海豚直升機主旋翼無法折疊」的理由，之後又搬出「臺南艦與新北艦的飛行甲板沒有認證」當藉口。

美國海軍MH-60海騎士直升機降落軍艦，可注意它的尾輪也靠後，與黑鷹直升機相同，而且它採對角線降落，因此只要直升機坪的對角線長於直升機，就能降落。(圖/美國海軍)

既然如此，那就造大一點的船吧！雙方協議採「船先大後小，直升機先小後大」的模式推動。沒想到，空勤總隊依然以「黑鷹直升機為陸基直升機設計，尾輪偏後，不適合登上船艦」的拙劣理由，再次推掉了3000噸級巡防艦落艦計畫。事實上，當海巡署在馬總統拍板「移撥黑鷹直升機」後，空勤總隊向海巡署提供黑鷹直升機的規格諸元，3000噸級艦因此修改規格加長飛行甲板，這增加了造艦成本，但這個「誠意」也沒打動空勤總隊的心，執意推掉3000噸級艦的落艦計畫，而且，政府官僚體系竟然沒有人注意到空勤總隊的這套「太極推手」。

雖然黑鷹直升機尾輪，確實比海鷹直升機(SH-60系統)偏後，但是在美國海軍的MH-60S騎士鷹直升機，直接是UH-60黑鷹直升機的海用版，兩者尾輪位置完全相同，美國海軍也會用MH-60S降落勃克級驅逐艦的飛行甲板，甚至駐日美國陸軍的UH-60M直升機，也會演練降落軍艦技巧，尤其是直升機很靈活，完全可以用對角線降落，空間絕對足夠，因此空勤總隊拿尾輪位置當擋箭牌，完全是欺負政府其它單位不懂航空！

回到「昇豐128號」的搜救行動，誠然，漁船是失蹤在離台灣幾千公里的赤道太平洋海域，美國與帛琉的搜救單位也沒有找到行蹤，把搜救失敗的責任怪給臺南艦也確實不公平。但就如前所文說，成軍12年的臺南艦，完全沒有艦載直升機，所以搜抵達海域時，它沒有空中搜找的能力。如果原計畫按步就班發展空中搜救，早該達成「直升機駐艦」的目標了，那我們官方單位真的能面對家屬，毫無愧疚的說已經竭盡全力了嗎?