香港資深女星趙雅芝從空服員轉行踏入演藝圈後，在香港及台灣兩地都參演過多部作品，其中更以《新白娘子傳奇》中「白素貞」一角而有著「最美白娘子」的別稱。近日她出席紅毯，零修圖的模樣雖然可見臉上皺紋，但優雅的氣質仍遭到網友大讚：「不老女神。」

近日，趙雅芝受邀參加文化節活動，她以一身亮片禮服的穿搭亮相紅毯，深V且露肩的服飾設計，讓她細膩白皙的肌膚在鏡頭前全都露，走在紅毯上的優雅儀態，也上網友看得入迷。而她事後曬出的現場照片，也讓網友大讚：「美哭我了」、「天花板的顏值就像這樣吧。」

趙雅芝曬出活動同款穿搭的照片。(圖／翻攝自趙雅芝微博)

此外，也有網友曬出趙雅芝在該活動中的零修圖正面照，而畫面中可見，現年69歲的她臉上確實有多條皺紋，魚尾紋、法令紋、頸紋都清晰可見。然而，她的舉手投足間仍充滿韻味，優雅的氣質也不輸在場其他女星，讓粉絲看得嗨翻：「真的是歲月不敗美人！」

事實上，趙雅芝近年來已逐漸淡出螢幕，將生活重心轉向家庭，不過她仍積極經營社群，多次在微博上曬出自己的近況，而她偶爾出席公開活動，依然會引發網友討論，顯見她的人氣依舊，並未因歲月流逝而受到影響。