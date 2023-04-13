繼法國總統馬克宏之後，南美洲主要領導人之一——巴西新任總統魯拉，也跟著前往中國大陸進行國是訪問，拜會中國國家主席習近平，中巴經貿關係預期將是雙方討論焦點，西方國家關心的烏克蘭問題反倒成了其次。美國有線新聞網（CNN）指出，魯拉此行尋求與中國結盟，值得各界關注。

根據CNN報導，貿易發展將是魯拉此行的主要重點。中國去年自巴西進口大豆、鐵礦、石油等原物料，總額高達9百億美元，而巴西則是中國在南美最大的出口市場。

氣候變遷議題預計也會是這兩大經濟強權的討論焦點。中巴關係研究學者翁加雷蒂（Renato Ungaretti）指出，中國努力減少碳排放的同時，可能向巴西購買碳權來達成減碳目標。據美國「麥肯錫」（McKinsey）管理諮詢公司估計，亞馬遜雨林為巴西創造了全球15%的吸碳量，使其成為碳交易市場的寵兒，甚至藉此提高國際聲望。

報導指出，魯拉也藉這次大陸行，向華府和其他已開發國家傳達一個重要訊息，那就是巴西可以在東方（指中國）而非北方，找到更好的發展機會。相較之下，拜登上任後試圖鞏固美國在中南美洲的影響力，但是到目前為止，成果仍十分有限。