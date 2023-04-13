全球掀起「去美元化」浪潮，經濟學家認為，隨著近期出現國家以雙方貨幣結算的貿易協議，世界已經展開去美元化，但他強調，美元仍穩居國際儲備貨幣一哥地位，人民幣根本不可能取而代之。

商業內幕報導，經濟學家厄爾（Peter C. Earle）在美國經濟研究所（AIER）撰文提到，大陸、巴西達成協議，將以本幣進行貿易結算，不再使用美元。厄爾指此為成長趨勢的最新例證。

厄爾上周表示，美元被用於「經濟戰」之中，伴隨錯誤百出的貨幣政策制度，都在迫使各國遠離美元。當時他說「無論速度快慢，美元都將喪失優勢」。

然而厄爾周二（11日）發文又說，儘管競爭對手得益，美元還是穩居國際儲備貨幣的主導地位，除非發生令人意外的事情或一連串事態發展，否則美元不再作為國際貿易支付的可能性極低。

鑒於美國經濟規模及其廣泛的貿易關係，放棄美元及轉變貨幣的成本十分高昂，耗時至少需要數十年之久。此外，對於大陸試著以人民幣取代美元，厄爾質疑表示「人民幣成為國際儲備貨幣的可能微乎其微。」

厄爾文章發布的同時，大陸已經與巴基斯坦、哈薩克、寮國、巴西等國簽署人民幣清算協議。此外今年2月，俄羅斯人民幣交易量首次超越美元。

厄爾認為，實際上，人民幣與美元掛鉤，並不適合成為國際儲備貨幣。現行規定人民幣每日波幅不能超過中間價的上下2%，除此之外，大陸對資金轉出的限制，也影響其在自由市場的流動。

厄爾表示，「這些（和一些其他特徵）根本不利於建立一種能被作為記帳單位、交易媒介，以及國際貿易結算基礎的貨幣。」