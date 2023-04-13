櫃買中心13日偕同凱基證券，共同率領大學光（3218）、雙鴻（3324）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、中美晶（5483）、新普（6121）、胡連（6279）、環球晶（6488）及精測（6510）等9家優質上櫃公司前進新加坡，舉行「2023台灣企業日」法人說明會，吸引近130人次外資機構投資人進行近70場會議。

由於這是新冠疫情後，櫃買中心首次在新加坡舉辦的法人說明會，外資機構法人參與踴躍且反應熱烈。

櫃買中心表示，本次法人說明會不但安排了上櫃公司與外資機構法人的直接面對面會談，為增進外資法人對櫃買市場瞭解，在13日法說會當天，櫃買中心還特別安排交流餐會，由櫃買中心總經理李愛玲率同仁向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，並分享櫃買中心在推廣ESG相關金融商品的努力與成果。

李愛玲進一步表示，櫃買中心長久以來致力於發展為「多層次且全方位的交易所」，除具有相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等優勢外，在ESG及綠色金融推動方面，也取得良好成果，相當值得外資法人持續關注，也期待更多國際資金活水進入櫃買市場。

在活動期間，李愛玲也特地拜訪當地經營有成的優質企業，櫃買中心表示，透過此次參訪的雙向交流，除了增進當地企業及經營團隊對台灣資本市場的認識，也期待其與台灣資本市場鏈結，擴大營運規模。

而受訪的優質企業亦對櫃買中心的到訪表示感謝，並表示對台灣資本市場制度與特色留下深刻印象，表達對加入櫃買市場的高度興趣。