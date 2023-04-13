每年4月為「國際玫瑰斑月」，台灣青春痘暨玫瑰斑協會將於台北、台中與高雄舉辦衛教巡迴講座。（王家瑜攝）

今年48歲的林小姐，從國中開始就飽受皮膚泛紅、腫脹困擾，一天24小時臉頰總是熱得發燙，30年來都不敢出門曬太陽，她試過蘆薈、黃連等降火食療，也砸大錢購入高檔保養品，還嘗試了針刺放血，但始終沒有改善，直到經醫師診斷為玫瑰斑，在臉上驗出超標100多隻蠕形蟎蟲，積極治療「殺蟲」後，終於擺脫雙頰的紅腫刺痛，出門不再擔心異樣眼光。

每年4月為「國際玫瑰斑月」，台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，過去玫瑰斑稱為酒糟，許多人誤以為和喝酒有關，因此更名為玫瑰斑，希望病友更正向地面對它，只要積極面對，一定會有好的結果。

玫瑰斑是一種慢性皮膚炎，好發於女性，患者臉部出現反覆或持續泛紅、發熱、丘疹、膿皰、搔癢、乾粗與血管擴張等症狀。台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，玫瑰斑成因複雜，包括遺傳、先天免疫系統問題、神經血管失調、紫外線、生活壓力等，目前尚無法找到確切單一致病原因，而飲酒、喝熱飲、吃辛辣刺激食物、處於悶熱環境等因素，都是可能的誘發因子。

皮膚科醫師周宛儀指出，大約8到9成的玫瑰斑患者都有「蠕形蟎蟲超標」的情況，這會讓患者臉部發癢、毛孔粗大，並且誘發丘疹膿皰，造成皮膚敏感，進而產生泛紅、血絲和膚色不均，嚴重時甚至臉部皮膚摸起來粗糙如砂紙。

周宛儀說，蠕形蟎蟲是臉部常見的共生寄生蟲，主要是嬰幼兒時期和家長臉部肌膚接觸而來，由於肉眼看不見，需使用拇指擠壓、快乾膠黏貼、膿皰挑刮等「驗蟲」方式，放在顯微鏡下檢查，才能判別臉上蠕形蟎蟲的數量是否超標，並使用殺蟲藥膏治療。

林小姐從國中開始玫瑰斑發作，持續困擾她30年，一度被誤診為過敏，長期大量使用類固醇藥膏之下，對皮膚造成二度傷害，她也曾經花大錢保養品，只用了幾次就整組送人；直到2年前被診斷為玫瑰斑並積極治療，逐漸找回白皙的皮膚，也越來越喜歡照鏡子。她說，希望其他病友可以更早獲得正確診斷，對症下藥，就不用像她一樣走這麼多冤枉路。