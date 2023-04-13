全聯多用途環保水果袋，福利點扣200點加150元，或扣1200點直接換購。（全聯提供）

家樂福吉蒸牧場透明鮮乳，訴求無調整、單一、動物福利，特價每瓶98元。（家樂福提供）

city’super台灣有機百香果100g，特價35元。（city’super提供）

超市量販響應422世界地球日，鼓勵消費者自帶杯買咖啡、自帶環保袋買蔬果，除不索取紙袋可送抵用券，還可換購繽紛實用的隨行杯、環保袋等，以行動隨時環保愛地球。

全聯以循環減塑、永續農業、惜食減廢、推廣公益等，達到減碳減廢目標，即日起至4月20日，相關商品每滿300元可抽WORLD GYM 三個月單點會籍兌換券，預計活動可帶動相關業績成長10%以上。

此外，全聯鼓勵消費者自帶杯買咖啡，自2022年推出不鏽鋼隨行杯後，全年度換購量達1萬2000件，換購成效顯著，因使用自帶杯可折8元，咖啡自帶杯占比平均每月也達50%以上，即日起再推出新款BLACK HAMMER隨行杯換購；另為減少塑膠包裝，全聯換購新品還有環保水果袋，購買裸賣蔬果時，可減少抽取一次性塑膠袋。

city’super即日起至5月8日，嚴選綠商品優惠，包括減少碳足跡的蔬食，或使用在地食材的「蔬食低碳飲食」，與成分友善的「無痕餐飲」等。去年起也大規模導入「有機產銷履歷直送蔬果專區」，及動物福利雞蛋、小農鮮乳專區，並特設「生態永續環境水產專區」。6月30日前，獨家推出在city’super復興店持SOGO或city’super環保購物袋，在超市消費不索取紙袋，單筆滿500元，即送50元抵用券。

家樂福推動食物轉型「從i開始，我就是影響力」，推動全台通路唯一價格與價值標示合一的價標牌，包括營養飲食、無添加物、有機產品等，首批上架約2500支的i商品。

愛買量販4月19日起至5月2日，募集二手書籍捐給慢飛兒庇護工場義賣，達到資源循環理念。