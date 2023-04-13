94歲果農洪阿嬤，背負巨額債務，又因不懂行銷農作滯銷，立委莊競程與台中市議員曾朝榮獲悉後，主動伸出援手代收購。（曾朝榮提供／馮惠宜台中傳真）

今年94歲高齡、住在太平區種植枇杷的果農洪阿嬤，背負巨額債務，目前年老體衰，又不懂行銷管道，眼看枇杷收成賣不出去，讓她心急如焚，立委莊競程與台中市議員曾朝榮獲悉後，主動伸出援手代收購，希望可解燃眉之急，減少對阿嬤生活造成衝擊。

太平區因得天獨厚的地理環境，所生產的枇杷品質絕佳，太平枇杷產季在每年三、四月份達到高峰，也是枇杷果實最為香甜可口的時候，目前正逢收成旺季，種植枇杷的果農洪阿嬤卻開心不起來。

曾朝榮表示，洪阿嬤的丈夫生前是建設公司負責人，被倒債上千萬元，10幾年前不幸往生，與他熟識，他每年都會前往訂購枇杷，所生產的枇杷品質絕佳，枇杷果大色美，口感綿密多汁，許多品嚐過的民眾都念念不忘。

洪阿嬤生育有三子一女，大兒子外地務農，老三已逝世，洪阿嬤與老二、女兒共同種植枇杷，但老二因腿部受傷，行動不便，阿嬤年老體弱，影響農作收成與銷售，又背負巨債，讓家庭生計陷入愁雲慘霧之中。

洪阿嬤的女兒指出，她們種植的枇杷，初生長果實就套袋，無使用農藥，由於今年缺少雨水，空氣中水分不足，果實長不大，賣相不好，影響價格，還要擔心猴子偷摘，枇杷收成後如未儘速賣出，很快就會爛掉，將血本無歸，重挫生計。

對於莊競程與曾朝榮主動伸出援手，讓她們暫時度過難關，洪阿嬤的女兒相當感激，她深深感受社會溫暖與關懷。

洪小姐說，曾朝榮與他的父親是舊識，今年又來購買枇杷時，他一眼就認出來，因此特別挑一些果實大、品質較好的，不過曾朝榮很客氣，他堅持讓其他民眾優先選購，等到大家都挑好了，剩下的他與莊競程全部買下。

莊競程與曾朝榮推薦洪阿嬤所生產的枇杷品質絕佳，口感綿密多汁，呼籲愛吃枇杷的民眾動作要快，可洽詢22331997服務處訂購。