邱姓男子對前女友心生不滿，因此將其裸照製作影片檔在網路散布，遭桃園地院判刑。（賴佑維攝）

邱姓男子與女友分手後，竟在網路散播女友的裸照，還標明女友姓名等個資。甚至放話「開假帳號」、「沒證據」，認為警察抓不到他。但檢、警仔細查驗，從查扣其手機找到證據，他遭桃園地院依個資法判有期徒刑6月，併科罰金20萬元。

桃園地院審理，邱男因感情糾紛對女友心生不滿，竟起意報復，在去年3月將女友全身、半身赤裸、乳房特寫，僅穿內衣、沐浴照片製作成影片檔，再上傳到公開網站，還在影片標題寫上女友姓名、學校、工作地點等。此外還在臉書上以假帳號張貼女友個資，並指摘女友的老闆破壞感情，也暗示女友感情不忠，並留下女友影片檔的連結。

此外邱男也透過友人，將女友影片檔上傳有400多人的Line群組，女友得知後報警。原本邱男否認犯案，但警方搜索查扣邱男手機，從中找到證據，邱男才坦承犯案。

此外檢、警還發現，邱男揚揚得意對網友或友人稱「他們去報警ㄚ」、「但沒證據 我開假帳號」（見偵卷第49頁）、「害我跑三次警局」、「一次法院」、「不然他根本沒證據」、「白癡」。法院認為若非警員、檢察官積極蒐集證據，扣得關鍵作案手機，邱男也不會承認犯案。

法院痛批，邱男後來雖坦承犯行，也是因罪證確鑿，此外也為積極取得女友諒解，因此女友明確表明不願與邱男調解。因此依違反個資法處6個月有期徒刑，併20萬罰金，可易科，可上訴。