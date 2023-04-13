羅明才在現場表達在地居民的心聲，希望在安坑機廠設置簡易型車站，也可以先挑幾個時段試辦，讓在地鄉親習慣搭車、培養搭車人次。(黃敬文攝)

安坑輕軌在今年3月13日起正式營運，但對於新店安泰路一帶的居民來說，若要到位在安一路三段的K1雙城站，還須步行25至30分鐘才能搭車，而鄰近的安坑機廠卻只能「望車興嘆」，地方希望能在該處設置簡易車站，方便鄉親上下車；立法委員羅明才為此在今(13日)下午到現場考察，決議新北捷運局盡速提出評估報告，屆時再與交通部辦理協調會說明。

當地居民反映，距離最近的K1雙城站設在安一路三段，住在安泰路的居民要繞一大圈才能到車站搭車，但設在安泰路的安坑機廠卻無法搭車，鄉親每每在步行前往搭車的路上，見到輕軌車廂一輛輛進出機廠，都只能「望車興嘆」。

「地方建設就是照顧偏遠地區的民眾」，雙城里長黃燦煌表示，在地居民想要搭乘輕軌，一定要經過安坑機廠才能抵達K1雙城站搭車，但民眾在經過安坑機廠時會覺得很感傷，「為什麼不能直接在機廠設站讓我們搭車就好」，而是非得要繞道而行。

對此，立法委員羅明才今日下午邀集中央的交通部、營建署，以及新北市府交通局、捷運局、工務局、新店區公所等單位共同到現場考察；捷運局指出，由於交通部對於捷運路線設置站點有人數門檻，以輕軌來說，站間尖峰每小時搭車人次需達2500人，但安坑機廠僅有6、700人次，造成在該處設置站點有阻力。

羅明才認為，雖然安坑輕軌通車，讓安坑地區的鄉親到台北的車程縮短約半小時，但安泰路的居民卻看得到坐不到，明明輕軌就近在咫尺，卻仍須先繞一大圈，或者步行約25至30分鐘才能抵達車站，這跟輕軌標榜的便利性、便捷性大相逕庭。

羅明才在現場表達在地居民的心聲，希望在安坑機廠設置簡易型車站，也可以先挑幾個時段試辦，讓在地鄉親習慣搭車、培養搭車人次，並協調新北市捷運局在3月月內提出評估報告，屆時再與交通部辦理協調會說明。

與會的新北市捷運局代理副局長鄭智銘也承諾，會了解在地鄉親的需求，朝簡易車站的方向規畫，若中央對這個方案另有彈性的門檻規定，捷運局也可盡快提出相關的評估報告；交通部路政司專委魏瑜也表示，待新北市捷運局提出相關的說明後，會開會討論如何落實民眾的訴求，達到便利搭乘輕軌的心願。