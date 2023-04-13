潘姓男子與前女友分手後，因房屋租約未到期，仍同住在北市內湖某民宅，但潘對女方念念不忘，2021年11月某日，他趁前女友吃安眠藥熟睡後，潛入她的房間硬上得逞，事後被害人氣憤提告，士林地院審理後，認為潘事後否認犯案也不願向女方道歉，態度惡劣，依乘機性交罪判潘3年4個月徒刑。

判決指出，潘男碩士畢業，現為某科技公司工程師，原本與被害人交往、同居，2021年10月兩人因故分手，但因房屋租約還沒到期，講好雙方分房、暫住。

潘男知道前女友入睡前，有服用安眠藥習慣，同年11月13日凌晨3時，算準前女友藥效發作、無力抵抗，竟然潛入前女友房內，女方雖意識模糊，但仍有拒絕，不料最後仍遭潘男硬上得逞。

女方次日清醒後，對潘男的行徑十分不滿，最後憤而提告，但潘到案後否認犯行，聲稱是你情我願，士林地院審酌，潘趁被害人服藥意識不清時，乘機性交，法紀觀念淡薄，影響女方身心甚鉅，且犯後迄今否認犯行，且未對被害人致歉或提出賠償，犯後態度惡劣，依法判處3年4個月有期徒刑以示懲儆。