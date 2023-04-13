一名劉姓網友在臉書和批踢踢發文「協尋捐贈者」，內容提到孩子2021年接受周邊血捐贈，生命得以延續，但今年再度復發，醫師建議到國外尋求CAR-T治療，因此希望能找到當年的捐贈者，一同赴國外捐贈淋巴球。礙於規定，患者家屬無法直接取得該名捐贈者的聯繫方式，因此該名網友特別PO出當時捐贈者寫的卡片，希望藉由社群力量找到這位救命恩人。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長李啟誠表示，根據該名網友的描述，小孩應是罹患急性淋巴性血癌（ALL），目前全球對於急性淋巴性血癌經經移植後復發，治療選項包括CAR-T治療或二度移植。

李啟誠坦言，如果法規面、供應面及經濟面可支援，選擇CART治療是比較理想的做法，國際文獻指出，根治率約為40％；相較之下，二度移植成功率較低，血癌可能再度復發，多數患者難以度過關卡。目前國內多數ALL復發患者選擇做二度移植，主要是經濟考量，因為CAR-T尚無健保給付，需自費達千萬元，目前健保署正在討論，有望在今年底納入給付範圍，醫界都非常期待並支持。

李啟誠表示，目前全球治療指引以「自體CAR-T」為標準治療，也就是取出自己體內的T細胞，在實驗室中製備後再植入體內；至於該名網友希望尋找捐贈者和病童一起赴國外治療，則是異體CAR-T，目前仍屬於研究性治療，臨床試驗發現異體CAR-T治療的抗癌力較自體CAR-T強，但可能發生無法預期的排斥反應，危及病人安全。

李啟誠說，台灣目前雖無異體CAR-T臨床試驗，但並非完全不可行，只是需要四方同意，由主治醫師發起，經醫院IRB、廠商同意、衛福部IRB，這三方同意後，再將相關資料送到慈濟骨髓資料庫，並尋求捐贈者同意。過去慈濟也曾處理過類似需求，做法是召開委員會，採不計名投票，但個案數不多，因為絕大多數醫師仍會先尋求較安全的自體CAR-T治療。