兩岸疫情趨緩，交流恢復活絡，海基會受理兩岸文書驗證量也激增，今年第1季受理案件數較去年同期增加67.56％。

海基會副秘書長蔡孟君13日表示，過去兩年因為疫情，海基會的文書驗證總體數量減少，但隨著疫情趨緩，兩岸先後放寬入境管控措施後，各項交流逐漸恢復活絡，海基會受理兩岸文書驗證量激增。

蔡孟君指出，以今年第1季為例，海基會受理新申請文書驗證案件數計1萬9953 件，較去年同期1萬1908件，增加8045件，增幅達67.56％；收受大陸公證書副本件數計2萬8538件，較去年同期增加87.79％；另寄送台灣公（認）證書副本件數計1萬2199件，亦較去年同期增加16.75％。

此外，自去年9月29日政府開放大陸人民來台探親（病）、奔喪後，海基會受理用於探親等用途之公證書驗證量亦隨之激增。今年第1季，海基會受理探親等用途公證書驗證量計2461件，較去年同期遽增2196件，增幅高達828.68％。

在協處大陸民眾在台大通證逾期、遺失等返鄉業務方面，蔡孟君指出，今年度海基會協助返鄉人數持續大幅成長，僅1至3月計已協助868人返回大陸；而去年全年度協助返鄉人數為1027人。

海基會提醒，大通證逾期或遺失者，須提供5項文件，包括陳情書、大通證或遺失證明影本、大陸身分證影本、台灣居留（許可）證影本，以及至少21個工作天以後之航（船）班訂位紀錄，供海基會協助處理。