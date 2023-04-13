中國大陸商務部12日公告，即日起就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，包括2455項涉及農產、五礦化工、紡織品等產品。前國安會秘書長楊永明直言，未來如果台灣不改變相關貿易壁壘措施，或與中國大陸進行磋商與談判，大陸最後有可能採取反制措施，台灣商品可能面臨無法出口大陸的風險。呼籲蔡政府應放軟身段與大陸進行經貿對話與磋商，正視這日益升高的貿易斷線危機，否則經濟打擊將難以承受。

「蔡英文政府應立即與大陸進行經貿對話與磋商！」楊永明在臉書發文指出，依據中國大陸海關總署公布2022年進出口數據，2022年中國大陸對台灣出口總額為815.87億美元，自台灣進口2380.92億美元，台灣對大陸仍享有高達約1565億美元貿易順差，且是大陸第6大貿易夥伴。但是兩岸貿易有著特殊情勢，台灣未按照WTO最惠國待遇，部分商品禁止大陸輸台，但卻開放他國進口。

楊永明強調，原本這需要兩岸政府不斷磋商談判，維持兩岸貿易但也能有效保障國內市場。然而，蔡政府執政時不斷挑起兩岸敏感神經，但在面對中國大陸的貿易反制措施時，卻又無法進行有效的磋商與談判，只能採取一些短期無效的應對措施，導致台灣農工民眾的生計受到威脅，對台灣這樣高度依賴出口的經濟體來說，打擊實在難以承受。

楊永明質疑，蔡英文政府之所以無法與中國大陸進行有效的貿易磋商談判，到頭來就是缺乏有效的溝通管道與對話平台，而當國民黨挺身而出以非官方名義嘗試解決問題，像是當時解決金門高粱禁止進口令時，又要被抹上「親中」的標籤，實在讓人不知道民進黨關心的究竟是台灣的經濟發展，還是抗中保台的面子？

「兩岸衝突不但為民眾的生命安全帶來隱憂，更直接影響產業發展！」楊永明疾呼，民進黨與蔡總統應正視這日益升高的貿易斷線危機，以健全台灣經濟為核心目標，放軟身段，努力建立新的溝通管道與對話平台，尋求更多貿易機會，保護台灣產業的發展。希望民進黨政府能夠記得，無論多少口水或洗白，對台灣來說，唯有在對外貿易中保持競爭力，才是長遠發展的最佳助力。